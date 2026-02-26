Après les frères Lebrun et Antoine Dupont : Le projet envisagé avec «toute l'équipe du PSG»

La saison dernière, le PSG a enfin réussi à décrocher le Graal : la Ligue des Champions. Le club de la capitale a alors eu une cote de popularité énorme dans le monde entier et bien évidemment en France. De quoi donner certaines idées de projets comme ça avait pu être le cas par le passé avec Antoine Dupont ainsi que les frères Lebrun.
Ce vendredi, à 21h10, TF1 diffusera le traditionnel concert des Enfoirés. Et voilà qu'à l'occasion de celui-ci, on pourra retrouver... Ousmane Dembélé. Au terme de sa saison dernière exceptionnelle avec le PSG, le Ballon d'Or 2025 avait été convié à la fête pour participer à la bonne cause. Les Enfoirés ont ainsi fait appel à Dembélé bien qu'initialement, le projet n'était pas vraiment celui-là.
« Au départ, on avait même songé à inviter toute l'équipe du PSG »
Alors qu'Ousmane Dembélé était donc le seul joueur du PSG sur scène avec les Enfoirés, c'était toute l'équipe de Luis Enrique qui était désirée au début. En effet, pour L'Equipe, Anne Marcassus, productrice artistique du spectacle des Enfoirés, a révélé : « Chaque année, nous essayons de faire venir sur scène un ou plusieurs sportifs qui ont fait l'évènement récemment, comme les frères Lebrun et Antoine Dupont l'an passé après les JO de Paris. Pour cette fois, au départ, on avait même songé à inviter toute l'équipe du PSG après leur sacre en Ligue des Champions ! Après réflexion, pour des questions d'organisation notamment, c'était plus simple de ne convier qu'Ousmane ».
« S'il perdait, on savait qu'on risquait de ne pas le voir »
Finalement, les plans ont donc été changés et seul Ousmane Dembélé a été invité. Si le numéro 10 du PSG a répondu présent, jusqu'au dernier moment, on a douté pour Anne Marcassus. « On avait noté qu'il y avait ce match du PSG face à Lille, la veille de sa participation au concert. S'il perdait, on savait qu'on risquait de ne pas le voir », a-t-elle avoué.