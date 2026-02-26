Après les frères Lebrun et Antoine Dupont : Le projet envisagé avec «toute l'équipe du PSG»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, le PSG a enfin réussi à décrocher le Graal : la Ligue des Champions. Le club de la capitale a alors eu une cote de popularité énorme dans le monde entier et bien évidemment en France. De quoi donner certaines idées de projets comme ça avait pu être le cas par le passé avec Antoine Dupont ainsi que les frères Lebrun.

Ce vendredi, à 21h10, TF1 diffusera le traditionnel concert des Enfoirés. Et voilà qu'à l'occasion de celui-ci, on pourra retrouver... Ousmane Dembélé. Au terme de sa saison dernière exceptionnelle avec le PSG, le Ballon d'Or 2025 avait été convié à la fête pour participer à la bonne cause. Les Enfoirés ont ainsi fait appel à Dembélé bien qu'initialement, le projet n'était pas vraiment celui-là.

«Je voulais partir» : Un joueur du PSG décide «d'appeler l'OM» pour son transfert https://t.co/OOggBAQKPt — le10sport (@le10sport) February 26, 2026

« Au départ, on avait même songé à inviter toute l'équipe du PSG » Alors qu'Ousmane Dembélé était donc le seul joueur du PSG sur scène avec les Enfoirés, c'était toute l'équipe de Luis Enrique qui était désirée au début. En effet, pour L'Equipe, Anne Marcassus, productrice artistique du spectacle des Enfoirés, a révélé : « Chaque année, nous essayons de faire venir sur scène un ou plusieurs sportifs qui ont fait l'évènement récemment, comme les frères Lebrun et Antoine Dupont l'an passé après les JO de Paris. Pour cette fois, au départ, on avait même songé à inviter toute l'équipe du PSG après leur sacre en Ligue des Champions ! Après réflexion, pour des questions d'organisation notamment, c'était plus simple de ne convier qu'Ousmane ».