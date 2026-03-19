Cyclisme : Pogacar réserve-t-il une surprise pour Milan San Remo ?

Alexandre Higounet

Dans deux jours, Tadej Pogacar prendra à nouveau le départ de Milan San Remo dans l'espoir d'y lever les bras pour la première fois, la Primavera étant l'une des rares courses à encore lui résister. Si l'on en croit les indices laissés en chemin par le coureur et son équipe, l'idée serait de rester sur la même stratégie que les années précédentes, même si elle n'a pas été gagnante jusque là. Mais faut-il justement croire à ces indices ?

Dans deux jours, Tadej Pogacar va de nouveau partir à la conquête de Milan San Remo, qu'il rêve de gagner depuis plusieurs années sans y parvenir, notamment du fait de la présence de Mathieu Van der Poel, plus rapide que lui au sprint et qu'il ne parvient pas à sortir de sa roue dans le Poggio. Cette année encore, le champion slovène semble parti pour adopter la même stratégie, à savoir faire mener la montée de la Cipressa à fond par son équipe, pour essorer tout le monde et entamer Van der Poel, dans l'espoir ensuite le décrocher dans le Poggio.

« Ce n’est pas un secret : le point où c’est possible de faire la différence, c’est soit la Cipressa, soit le Poggio » Depuis plusieurs jours, l'équipe UAE Team Emirates laisse ainsi filtrer l'impression que c'est de nouveau cette stratégie qui sera adoptée. Pogacar a par exemple communiqué sur Strava qu'il avait récemment battu durant une sortie d'entraînement son record d'ascension de la Cipressa, qui datait du Milan San Remo de l'an dernier. Ces dernières heures, interrogé par cyclismactu.net, Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE, tendait à confirmer que le plan serait le même : « Quelle tactique pour gagner Milan San Remo ? Déjà, il faudrait être plus fort que les autres. Tadej est bien motivé, il a fait une course cette année, les Strade Bianche, il a bien travaillé. Comme d’habitude, c’est un professionnel sérieux. La vérité, c’est qu’il s’est souvent entraîné cette année sur le parcours de Milan-San Remo pour étudier le parcours, même s’il le connaît par cœur, mais aussi pour se motiver sur ces routes. Tactiquement, c’est quand même assez compliqué, parce qu’il faudra qu’il soit capable de gérer les situations et de profiter des opportunités. Ce n’est pas un secret : le point où c’est possible de faire la différence, c’est soit la Cipressa, soit le Poggio. Ce n’est pas facile ailleurs. Tout le monde va être sur lui, mais tout le monde ne pourra pas oublier Van der Poel ou Ganna, qui sont aussi prêts pour cette course. Il faudra avoir une équipe à ses côtés, mais ça aussi c’est compliqué, parce que rentrer à la Cipressa devant avec plusieurs coéquipiers, c’est difficile. Tout le monde a le même but, pas que nous. Les places devant ne sont pas nombreuses, donc la vraie clé, c’est l’entrée de la Cipressa ».