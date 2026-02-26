Le PSG boucle un transfert, et ça ne lui plaît pas : «Il a l’air bien mignon, mais...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Satisfait de l’effectif du Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’a pas souhaité apporter de gros ajustements durant le mercato estival, une position qui est restée la même en janvier. Une erreur pour la suite de la saison, et ce alors que le club de la capitale peine à convaincre ? Walid Acherchour le pense.

L’essentiel est fait, mais la suite s’annonce compliquée pour le PSG. Mercredi, il n’y a pas eu de mauvaise surprise pour les hommes de Luis Enrique, décrochant leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à l'AS Monaco (2-2), mais cela ne fut pas simple. Le club du Rocher encore le score avant la mi-temps par l’intermédiaire de Maghnes Akliouche, avant de voir les champions d’Europe en titre revenir au score grâce à Marquinhos puis Khvicha Kvaratskhelia. Ce qui ne les a pas empêchés de trembler jusqu’à la fin, avec l’égalisation finalement sans conséquence de Jordan Teze dans le temps additionnel.

« Tu n’as plus la même équipe » Il faudra redoubler d’efforts au tour suivant, le PSG étant assuré d’affronter un poids lourd avec une confrontation face à Chelsea ou Barcelone. Walid Acherchour se montre déjà pessimiste. « Pour moi, ça pue. Il y a trop de signaux. J’attendais ces deux matchs pour me faire une idée du PSG et de la régularité, l’énergie et l’intensité que pouvait déployer cette équipe. On est loin du compte, estime le consultant dans le Winamax FC. L’histoire des quatre créateurs, Hakimi, Nuno Mendes, ce ne sont plus des avions, ce sont des Twingos en ce moment. La même chose avec Vitinha, il est cramé, il a trop joué. Est-ce que tu as une solution à Vitinha aujourd’hui dans ton effectif, même en Ligue 1 ? Non, ce n’est pas la même chose, personne ne peut jouer devant la défense. Fabian Ruiz est blessé, Ousmane Dembélé est blessé, donc tu n’as plus Vitinha à 100 %, la gestion de Dembélé qui laisse songeur, les deux avions qui sont deux Twingos, en fait tu n’as plus la même équipe. Si aujourd’hui, ça doit être Barcola, Doué ou Kvaratskhelia qui doivent faire la différence… Et Zaïre-Emery, j’ai beaucoup de respect pour son retour en forme, beaucoup d’humilité et de travail, mais si on parle de lui depuis plusieurs semaines au PSG, ce n’est pas le bon baromètre. C’est que le PSG n’est pas bien. »