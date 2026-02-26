Hervé Mathoux et Laure Boulleau : La dégringolade sur Canal + !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à la tête du Canal Football Club depuis 2008, Hervé Mathoux continue d’apparaître chaque semaine sur la chaîne cryptée, aux côtés notamment de Laure Boulleau, Bertrand Latour ou encore Sydney Govou. Mais l’émission dominicale traverse aujourd'hui une phase difficile après avoir été un rendez-vous phare…

Rendez-vous phare du dimanche soir sur Canal+ durant de nombreuses années, le Canal Football Club ne fait plus vraiment recette. L'hebdomadaire consacré à l’actualité du football, lancée en 2008 et présentée par Hervé Mathoux, connaît une saison difficile et les audiences du dernier numéro l’ont encore prouvé.

Le CFC plonge Comme l’a rapporté le compte Monascope7 sur X, le CFC n’a réuni que 153 000 téléspectateurs le dimanche 22 février, soit 0.8% de PDA. Un mauvais chiffre qui s’explique, notamment, par l'absence de Canal+ de la TNT depuis l’été dernier. Conséquence, les audiences ont baissé, permettant à l'émission « Le Club Ligue 1+ » de la chaîne de la LFP de faire jeu égal Canal Football Club comme l’avait souligné L’Équipe en octobre dernier.