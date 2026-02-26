Hervé Mathoux et Laure Boulleau : La dégringolade sur Canal + !

Présent à la tête du Canal Football Club depuis 2008, Hervé Mathoux continue d’apparaître chaque semaine sur la chaîne cryptée, aux côtés notamment de Laure Boulleau, Bertrand Latour ou encore Sydney Govou. Mais l’émission dominicale traverse aujourd'hui une phase difficile après avoir été un rendez-vous phare…
Rendez-vous phare du dimanche soir sur Canal+ durant de nombreuses années, le Canal Football Club ne fait plus vraiment recette. L'hebdomadaire consacré à l’actualité du football, lancée en 2008 et présentée par Hervé Mathoux, connaît une saison difficile et les audiences du dernier numéro l’ont encore prouvé.
Le CFC plonge
Comme l’a rapporté le compte Monascope7 sur X, le CFC n’a réuni que 153 000 téléspectateurs le dimanche 22 février, soit 0.8% de PDA. Un mauvais chiffre qui s’explique, notamment, par l'absence de Canal+ de la TNT depuis l’été dernier. Conséquence, les audiences ont baissé, permettant à l'émission « Le Club Ligue 1+ » de la chaîne de la LFP de faire jeu égal Canal Football Club comme l’avait souligné L’Équipe en octobre dernier.
Pierre Ménès a son explication
Ancien chroniqueur star du CFC, Pierre Ménès avait justifié les raisons de cette dégringolade. « Je l’explique de façon très simple, perte des droits de la Ligue 1. Ce qui fait que cette émission est quand même en access prime time le dimanche et faire une émission sans une image de Ligue 1 et juste les images des Coupes d’Europe qui ont déjà 3 ou 4 jours plus le championnat anglais dont globalement tout le monde se fout, ce n’est pas une bonne idée, confiait l’ancien collègue de Laure Boulleau sur sa chaîne YouTube. Le CFC pourrait faire une émission autour de la ligue 1 sans les images, en alimentant des débats plus toniques, en faisant des reportages. Sauf que je commence à voir que Maxime Saada ne souhaite pas donner beaucoup d’exposition à la Ligue 1. Tout ça pour les histoires de guerres de droits. Il y a aussi le fait que Canal ne soit plus sur la TNT, ça supprime des gens. Et le fait que l’émission faisait 2h avant et maintenant, elle ne fait plus qu’une heure ».