Zidane revient en équipe de France : Le secret qu'il n'avait même pas voulu dire à sa femme !

En 2005, Zinedine Zidane décidait de faire son grand retour en équipe de France. Quelques mois après l'avoir annoncé, le champion du monde 98 décidait de sortir de sa retraite internationale pour tenter de finir en beauté avec les Bleus. Une décision de Zizou qui a fait énormément de bruit et qui cachait alors certains secrets que même la femme de Zidane ne savait pas.
La retraite internationale de Zinedine Zidane n'aura finalement pas duré longtemps. En effet, après avoir dit stop en 2004, Zizou retrouvait l'équipe de France dès 2005. Forcément, des explications avaient été demandées au principal intéressé au moment de revenir chez les Bleus. Le fait est que Zidane avait souhaité garder un certain mystère sur ses motivations comme il l'expliquait pour France Football à cette époque : « Si je reviens, c'est parce que je le veux bien, et uniquement pour ça. Pourquoi je ne souhaite pas m'étendre sur les réelles raisons de mon retour ? Parce c'est intime et qu'elles m'appartiennent ».
« Personne ne le sait. Ni ma femme, ni personne »
Zinedine Zidane était donc revenu en équipe de France, sans en dire trop sur son choix. Même sa femme n'avait alors pas été mise au courant d'un secret. « Je ne voudrais pas qu'on en fasse des tonnes là-dessus et qu'on interprète mal ce que j'ai à avouer, mais ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystique et m'échappe un peu. C'est même irrationnel et c'est pour cette raison qu'il n'y a que moi qui puisse le ressentir véritablement. Une nuit, à 3 heures du matin, je me suis soudain réveillé, et là, j'ai parlé avec quelqu'un. Mais ça, personne ne le sait. Ni ma femme, ni personne. Ils vont tous le découvrir dans France Football. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne le dirai pas. C'est trop fort ! », faisait savoir Zizou.
« J'étais comme interdit devant cette force qui dictait ma conduite »
A propos de cette discussion nocturne avec une personne dont il veut garder l'identité secrète, Zinedine Zidane ajoutait : « Cette personne existe, mais ça vient de tellement loin. Et là, durant les heures qui ont suivi, j'étais tout seul avec elle et, chez moi, j'ai pris la vraie décision de revenir. C'est à cette heure qu'elle est née ! Je n'avais jamais connu ça, j'étais comme interdit devant cette force qui dictait ma conduite, et j'ai eu comme une révélation : j'ai eu soudain envie de revenir aux sources, à celles de mes débuts dans le foot professionnel, quand je n'étais personne, qu'on ne me connaissait pas et que j'étais tranquille à apprendre mon métier, à grandir. J'ai eu envie de retrouver tout ça, et c'est une force irrépressible qui s'est emparée de moi à ce moment-là. Je devais obéir à cette voix qui me conseillait ».