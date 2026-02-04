Équipe de France - Quand Zidane a dit stop : «Avant qu'il ne soit trop tard…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé comme le possible prochain sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane en a auparavant été le joueur. Un passage chez les Bleus qui s'est fait en deux étapes. En effet, en 2004, Zizou avait décidé de dire stop à la sélection, prenant ainsi sa retraite internationale. Une décision de Zidane visiblement justifiée.

« Il revient ». Voilà comment titrait L'Equipe le 4 août 2005 avec une photo de Zinedine Zidane en Une. A l'époque, le champion du monde 98 décidait de sortir de sa retraite internationale et de revenir en équipe de France avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire. C'est en 2004 que Zizou avait décidé de dire stop pour les Bleus. Une pause qui n'aura donc finalement pas duré longtemps.

« Une réaction de champion, pour ne pas entacher un parcours » L'espace de quelques mois, l'équipe de France a dû faire sans Zinedine Zidane, qui continuait pourtant de jouer avec le Real Madrid. Zizou avait ainsi renoncé aux Bleus. Au meilleur des moments ? C'est ce qu'avait expliqué le journaliste Philippe Sanfourche. En effet, en 2021, au micro de RTL, il confiait sur cette retraite internationale de Zidane : « C'est une réaction de champion, pour ne pas entacher un parcours. Après avoir tout gagné avec l'Équipe de France, c'était partir avant qu'il ne soit trop tard et que l'histoire soit moins belle ».