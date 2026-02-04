Équipe de France - Quand Zidane a dit stop : «Avant qu'il ne soit trop tard…»

Annoncé comme le possible prochain sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane en a auparavant été le joueur. Un passage chez les Bleus qui s'est fait en deux étapes. En effet, en 2004, Zizou avait décidé de dire stop à la sélection, prenant ainsi sa retraite internationale. Une décision de Zidane visiblement justifiée.
« Il revient ». Voilà comment titrait L'Equipe le 4 août 2005 avec une photo de Zinedine Zidane en Une. A l'époque, le champion du monde 98 décidait de sortir de sa retraite internationale et de revenir en équipe de France avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire. C'est en 2004 que Zizou avait décidé de dire stop pour les Bleus. Une pause qui n'aura donc finalement pas duré longtemps.
« Une réaction de champion, pour ne pas entacher un parcours »
L'espace de quelques mois, l'équipe de France a dû faire sans Zinedine Zidane, qui continuait pourtant de jouer avec le Real Madrid. Zizou avait ainsi renoncé aux Bleus. Au meilleur des moments ? C'est ce qu'avait expliqué le journaliste Philippe Sanfourche. En effet, en 2021, au micro de RTL, il confiait sur cette retraite internationale de Zidane : « C'est une réaction de champion, pour ne pas entacher un parcours. Après avoir tout gagné avec l'Équipe de France, c'était partir avant qu'il ne soit trop tard et que l'histoire soit moins belle ».
Zidane sélectionneur des Bleus, il va encore falloir attendre
Zinedine Zidane aura donc finir par revenir en équipe de France pour jouer. Et voilà qu'il pourrait bien prochainement revenir en équipe de France pour entraîner. En effet, l'ancien du Real Madrid est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps à l'issue de la Coupe du monde 2026. Alors que Zizou est donc perçu comme le prochain sélectionneur des Bleus, Philippe Diallo, président de la FFF, expliquait : « Est-il exact que nous préparons déjà la venue de Zidane ? Deschamps va être à la tête de l'équipe de France pour la 14ème année. Son palmarès me conduit à dire que c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France. J'ai souhaité que lui et son staff puissent préparer cette Coupe du monde en toute sérénité. Donc il faudra attendre après pour connaitre le nom de son successeur. La Fédération sera prête. Cela signifie qu'évidemment elle prend les contacts pour qu'elle puisse, le moment venu, présenter non seulement le successeur de Didier Deschamps, mais aussi l'organisation de l'équipe de France ».