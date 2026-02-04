«Impardonnable», la charge de Deschamps contre Zidane en public !

Sur un terrain de football, Zinedine Zidane était un véritable artiste. Capable d'émerveiller tout le monde avec sa technique, le champion du monde 98 pouvait également à tout disjoncter. On a pu le voir en finale de la Coupe du monde 2006 avec le coup de boule sur Marco Materazzi. Toutefois, ce n'était pas le premier coup de sang de Zidane et certains n'ont pas plu à Didier Deschamps.
De la Coupe du monde 1998, on se souvient bien évidemment de la fin avec ce doublé de Zinedine Zidane de la tête face au Brésil. Ça s'est fini en apothéose avec Zizou, mais il ne faut pas oublier que ça avait très mal commencé pour celui qu'on annonce comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France. En effet, pour le deuxième match des Bleus, face à l'Arabie Saoudite, Zidane avait perdu ses nerfs, se rendant coupable d'un mauvais geste sur un adversaire, ce qui lui avait valu un carton rouge.
« Il va nous condamner sur deux ou trois matchs »
La sentence est ensuite tombée pour Zinedine Zidane qui a été suspendu pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Si ça n'a finalement pas plombé les Bleus, qui sont donc allés jusqu'au bout en 1998, le numéro 10 n'avait pas manqué d'être repris de volée suite à son dérapage. A commencer par Didier Deschamps. Alors capitaine de l'équipe de France, il avait pointé du doigt le geste de Zizou, balançant, rapporté par Sports.fr : « Zinédine, c’est impardonnable. On sait que c’est un joueur impulsif mais bon, il va nous condamner sur deux ou trois matchs, je pense qu’il va les prendre. Sachant l’importance qu’a Zidane dans notre jeu, c’est un atout important que l’on perd ».
« Ce geste, quand j’écrase le joueur, je ne suis pas fier »
Qu'est-ce qui était donc passé dans la tête de Zinedine Zidane avec ce mauvais geste face à l'Arabie Saoudite ? Revenant dessus lors d'un documentaire sur TF1, Zizou confiait : « Personne n’est parfait. Je ne l’étais pas. Je ne suis pas fier de ce j’ai pu faire de temps en temps sur un terrain. Ce geste, quand j’écrase le joueur, je ne suis pas fier. Mais on ne peut pas se changer, ça fait partie de ma vie. J’accepte comme je suis. Je me suis amélioré depuis, je m’énerve moins, je suis plus souriant ».