«Impardonnable», la charge de Deschamps contre Zidane en public !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur un terrain de football, Zinedine Zidane était un véritable artiste. Capable d'émerveiller tout le monde avec sa technique, le champion du monde 98 pouvait également à tout disjoncter. On a pu le voir en finale de la Coupe du monde 2006 avec le coup de boule sur Marco Materazzi. Toutefois, ce n'était pas le premier coup de sang de Zidane et certains n'ont pas plu à Didier Deschamps.

De la Coupe du monde 1998, on se souvient bien évidemment de la fin avec ce doublé de Zinedine Zidane de la tête face au Brésil. Ça s'est fini en apothéose avec Zizou, mais il ne faut pas oublier que ça avait très mal commencé pour celui qu'on annonce comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France. En effet, pour le deuxième match des Bleus, face à l'Arabie Saoudite, Zidane avait perdu ses nerfs, se rendant coupable d'un mauvais geste sur un adversaire, ce qui lui avait valu un carton rouge.

«Il ne vient même pas me dire bonjour» : L’«altercation» avec Zidane, ça tourne mal https://t.co/fyMeQ8F0M1 — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

« Il va nous condamner sur deux ou trois matchs » La sentence est ensuite tombée pour Zinedine Zidane qui a été suspendu pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Si ça n'a finalement pas plombé les Bleus, qui sont donc allés jusqu'au bout en 1998, le numéro 10 n'avait pas manqué d'être repris de volée suite à son dérapage. A commencer par Didier Deschamps. Alors capitaine de l'équipe de France, il avait pointé du doigt le geste de Zizou, balançant, rapporté par Sports.fr : « Zinédine, c’est impardonnable. On sait que c’est un joueur impulsif mais bon, il va nous condamner sur deux ou trois matchs, je pense qu’il va les prendre. Sachant l’importance qu’a Zidane dans notre jeu, c’est un atout important que l’on perd ».