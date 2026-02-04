Zidane raconte une épreuve avec sa famille, «ils ne voulaient pas…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant de devenir le joueur ainsi que l'entraîneur confirmé qu'il est aujourd'hui, Zinedine Zidane avait été obligé de quitter le domicile parental de Marseille afin de rejoindre le centre de formation de l'AS Cannes, à la fin des années 80. Et la séparation avec sa famille a été une véritable épreuve comme l'a raconté Zidane en interview.

Zinedine Zidane s'est imposé comme l'une des stars majeures du football mondial entre 1998 et 2006, date de la fin de sa carrière de joueur. Mais avant de briller au plus haut niveau européen avec la Juventus Turin, le Real Madrid ainsi que l'équipe de France, l'ancien meneur de jeu avait fait ses gammes en France, et notamment sa formation effectuée du côté de l'AS Cannes. D'ailleurs, au moment de rejoindre le club azuréen alors qu'il n'était qu'un simple adolescent, Zidane avait contrarié sa famille, et notamment ses parents qui étaient très attristés de le voir partir en centre.

Zidane et son départ du domicile familial C'est en tout cas ce qu'a confié Zinedine Zidane dans les colonnes de L'EQUIPE, en juin 2022 : « J’ai l’impression d’être parti depuis mes 14 ans. Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là », indique l'ancien numéro 10 de l'équipe de France.