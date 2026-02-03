«Il me rappelle Zidane», Mohamed Henni s’enflamme pour un joueur de l’OM (et c’est très drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes lundi soir en France. Au cours de cette ultime journée de marché, l’OM a notamment accueilli un milieu de terrain technique en ses rangs. Et rapidement, Mohamed Henni a fait un lien avec une légende du football français qui a vu le jour à Marseille : Zinedine Zidane. Et ce, pas uniquement en raison d’un point de vue capillaire.

Camel Meriem, Samir Nasri, Yoann Gourcuff, Marvin Martin… Ils ont été nombreux à être comparés à Zinedine Zidane à leurs débuts et lors de leurs premières apparitions en équipe de France. Souvent, lorsqu’un meneur de jeu doté d’une belle qualité technique se révélait, un parallèle direct et rapide était fait avec le champion du monde 98. Natif de Marseille, Zinedine Zidane est la fierté de la cité phocéenne bien qu’il n’ait jamais pu défendre les couleurs de l’OM malgré un rapprochement en 1992 avant qu’il file aux Girondins de Bordeaux.

«Tous ceux qui disent qu’il n’est pas bon, vous êtes dans le déni» Et alors que l’OM a bouclé la signature d’Himad Abdelli grâce à un terrain d’entente à environ 3M€ avec le SCO d’Angers, Mohamed Henni s’est enflammé sur son compte Instagram. De par son analyse, l’Olympique de Marseille pourrait bien avoir mis la main sur un joueur disposant d’un style de jeu similaire à celui de Zinedine Zidane. « Abdelli, c’est Abdéni. Tous ceux qui disent qu’il n’est pas bon, vous êtes dans le déni. Si vous ne me croyez pas, allez faire un tour sur YouTube et allez voir ses compils. C’est un truc de malade comme il est technique, fort, créatif. Il est phénoménal et la plupart des gens ne l’aiment pas parce qu’il a une calvitie. Il faut dire la vérité ».