«Obligé de te sortir» à l'OM : Ça vire au fiasco pour le plus gros salaire du vestiaire ?

De nombreux joueurs de l’OM sont sous le feu des critiques depuis quelques semaines, alors que le club phocéen traverse une grosse zone de turbulences et n’a désormais plus le droit à l’erreur contre Rennes en Coupe de France. Un protégé de Roberto De Zerbi est notamment ciblé, et pas n’importe lequel puisqu’il dispose du salaire le plus important de l’effectif.
L’Olympique de Marseille connaît un début d’année civile compliqué, entre la déception du Trophée des Champions perdu contre le PSG (2-2, 1 tab à 4) mais surtout l’élimination en Ligue des champions, provoquée par l’humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3) . Désormais, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont plus le droit à l’erreur, avec un rendez-vous importantissime ce mardi soir au Vélodrome, et la réception de Rennes en huitième de finale de la Coupe de France.
Il galère à l’OM...
Benjamin Pavard sera-t-il présent dans le onze de Roberto De Zerbi pour ce match ? « Il peut jouer comme ne pas jouer », a indiqué l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Depuis le revers contre Liverpool (0-3), le champion du monde tricolore, qui culmine en tête du classement des Marseillais les mieux payés cette saison avec un salaire annuel brut estimé à 6,5 millions d'euros, n’a plus été titularisé, avec une simple entrée en jeu durant un bon quart d’heure contre Lens (3-1) le 24 janvier dernier. Un déclassement logique aux yeux d’Eric Di Meco, interrogé par La Provence.
« Le coach est obligé, si tu es moyen et que tu coûtes beaucoup de buts, de te sortir »
« Il a semblé en difficulté ces dernières semaines et, dans l'axe, il y a beaucoup de concurrence, et le coach est obligé, si tu es moyen et que tu coûtes beaucoup de buts, de te sortir », confie l’ancien joueur de l’OM. Et d’ajouter : « On pensait qu’il allait être une plus-value, il a été très bon au début, puis été souvent dans les mauvais coups et en plus, il n’a pas de chance. Surtout, quand tu es dans une équipe qui a perdu un peu confiance derrière, il y a une espèce de fébrilité globale. Malheureusement, j’ai l’impression qu’il est un peu tombé dans le trou, un peu comme tout le monde »
Pour Di Meco, Pavard pourrait néanmoins avoir une nouvelle chance de briller à l’avenir en raison des largesses défensives de l’OM : « Si ceux qui occupent la place se trouent tout le temps, il risque de vite postuler pour un retour puisque personne ne fait l'unanimité à part Aguerd, qui est celui qui apporte le plus de garanties »,