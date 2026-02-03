De Zerbi n'en veut plus : Un joueur traité «comme un bout de viande», l'accusation contre l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Proche ou pas du joueur en question, aucune émotion pour Roberto De Zerbi. Au terme d'une semaine noire sur le plan des résultats pour l'OM, l'entraîneur transalpin s'en serait pris à un joueur en particulier pendant un entraînement dimanche et la rupture semble consommée comme il l'a lui-même communiqué face à la presse. Un traitement qui ne laisse clairement pas indifférent un observateur...

Comme souvent, l'atmosphère est chaude à la Commanderie dernièrement. Dans la foulée du match nul concédé samedi après-midi sur la pelouse du Paris FC, les hommes de Roberto De Zerbi ont retrouvé Marseille après des déplacements à Bruges ainsi qu'à Paris pour la 8ème journée de saison régulière de Ligue des champions et la 20ème journée de Ligue 1. Cinq buts en deux matchs encaissés par l'Olympique de Marseille, obligeant De Zerbi à sévir.

𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 - 𝐎𝐧𝐞, 𝐭𝐰𝐨, 𝚃𝙷𝚁𝙴𝙴... ✊



𝐇𝐢𝐦𝐚𝐝 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢 est Marseillais 🇩🇿💙 pic.twitter.com/hR4SKXSmu3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2026

«Il doit comprendre» Dimanche soir, à 24 heures de la clôture du mercato hivernal, La Provence dévoilait une prise de bec verbale entre Roberto De Zerbi et Amir Murillo. L'entraîneur de l'OM lui aurait mis sur le dos certains errances défensives qui coûtent cher à l'équipe et l'a même rétrogradé avec l'équipe réserve. Ce lundi, lors d'un point presse, l'Italien a confirmé la tendance, recadrant cette fois-ci publiquement l'international panaméen. « C’est ma décision. Je pense que tout le monde voit les buts que l’on prend sur des touches, à la fin des matchs… J’accepte l’erreur footballistique, mais je veux voir de la faim. Murillo est une belle personne, je l'aime beaucoup. Mais s'il n'a pas faim, et c'est pareil pour tout le monde, il ne joue pas. C'est l'un des rares joueurs qui est venu chez moi pour manger. Mais il doit comprendre. Tout le monde doit être dans le même bateau. Et les choses qui fuitent des réunions, c'est grave ».