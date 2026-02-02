«Tu ne peux pas acheter les supporters», les dirigeants de l’OM pointés du doigt

Axel Cornic

C’est la crise en ce moment à l’Olympique de Marseille, qui après avoir vécu une élimination catastrophique en Ligue des Champions, n’a pas pu faire mieux qu’un nul contre le PFC en Ligue 1 (2-2). Et un autre grand rendez-vous arrive déjà, puisque ce mardi les Marseillais vont affronter le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France... avec un retour au Vélodrome qui sent la poudre.

La belle victoire sur le RC Lens, a été le dernier match à domicile pour l’OM. Mais beaucoup de choses se sont passées depuis, avec notamment l’élimination en Ligue des Champions qui a fait l’effet d’un tremblement de terre. C’est pour cela que certains craignent l’accueil du stade Vélodrome, qui retrouvera ses joueurs ce mardi, à l’occasion du choc de Coupe de France face à Rennes.

L’OM rencontre les groupes de supporters Tout pourrait se jouer ce lundi. Les dirigeants de l’OM ont en effet rendez-vous en ce moment avec les groupes de supporters, afin de tenter de calmer les choses après la semaine folle qui vient de s’écouler. Une façon de clairement acheter la paix avec les supporters et ne pas avoir un Vélodrome à dos pour un match aussi important que ce huitième de finale de Coupe de France. Car cette compétition est un objectif très concret, surtout depuis l’élimination du PSG.