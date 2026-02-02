Une altercation à l’OM, De Zerbi est prêt à payer !

Après une semaine déjà mouvementée en raison de l’élimination en Ligue des champions et le match nul concédé face au Paris FC (2-2) samedi, une altercation s’est même produite entre deux joueurs de l’OM dimanche à l’entraînement. Ce qui n’a pas dérangé Roberto De Zerbi, bien au contraire, le technicien étant prêt à payer pour les voir se prendre la tête, mais uniquement sur le terrain.
Éliminé de la Ligue des champions après sa défaite face au Club Bruges (3-0) mercredi en Ligue des champions, l’OM a enchaîné avec un match nul sur la pelouse du Paris FC (2-2) samedi. Un nul concédé alors que les Olympiens menaient de deux buts à 10 minutes de la fin de la rencontre, mais la semaine agitée de Marseille ne s’est pas arrêtée au stade Jean-Bouin.
Altercation entre Kondogbia et Vermeeren à l’entraînement
Le lendemain, les remplaçants se sont entraînés à la Commanderie et la tension était encore élevée. D’après les informations de La Provence, Roberto De Zerbi s’en est pris directement à Amir Murillo et une altercation a éclaté entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren. Ce dernier s’est énervé, reprochant plusieurs fautes grossières de son coéquipier sans que le staff de l’OM n’intervienne.
« J’aimerais que mes joueurs se prennent la tête tous les jours sur le terrain »
« Ils se sont pris la tête sur le terrain », a confirmé Roberto De Zerbi ce lundi en conférence de presse, à la veille de la réception du Stade Rennais en huitièmes de finale de la Coupe de France. « J’aimerais que mes joueurs se prennent la tête tous les jours sur le terrain. Moi je paierais pour ça, pour qu’ils puissent se fâcher sur le terrain. C’est différent par rapport au vestiaire de Rennes. Sur le terrain, c’est une chose, une demi-heure après c’est autre chose », a ajouté l’entraîneur de l’OM, dans des propos relayés par RMC Sport. « Il peut y avoir des échanges animés sur le terrain. C’est normal. Et de fait, je ne suis pas intervenu. »