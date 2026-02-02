Une altercation à l’OM, De Zerbi est prêt à payer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une semaine déjà mouvementée en raison de l’élimination en Ligue des champions et le match nul concédé face au Paris FC (2-2) samedi, une altercation s’est même produite entre deux joueurs de l’OM dimanche à l’entraînement. Ce qui n’a pas dérangé Roberto De Zerbi, bien au contraire, le technicien étant prêt à payer pour les voir se prendre la tête, mais uniquement sur le terrain.

Éliminé de la Ligue des champions après sa défaite face au Club Bruges (3-0) mercredi en Ligue des champions, l’OM a enchaîné avec un match nul sur la pelouse du Paris FC (2-2) samedi. Un nul concédé alors que les Olympiens menaient de deux buts à 10 minutes de la fin de la rencontre, mais la semaine agitée de Marseille ne s’est pas arrêtée au stade Jean-Bouin.

Altercation entre Kondogbia et Vermeeren à l’entraînement Le lendemain, les remplaçants se sont entraînés à la Commanderie et la tension était encore élevée. D’après les informations de La Provence, Roberto De Zerbi s’en est pris directement à Amir Murillo et une altercation a éclaté entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren. Ce dernier s’est énervé, reprochant plusieurs fautes grossières de son coéquipier sans que le staff de l’OM n’intervienne.