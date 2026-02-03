Mohammed Henni annonce un super coup pour l’OM, «c’est un phénomène»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Supporter invétéré de l’OM, Mohamed Henni a de quoi faire depuis plusieurs années au vu des montagnes russes que sont les saisons de son club de cœur. D’ailleurs, les périodes de mercato sont animées et soulève quelques fois des interrogations chez le principal intéressé au sujet de certains joueurs qu’il ne connaît pas, à l’instar de Tochukwu Nnadi qui a été recruté cet hiver. Néanmoins, un autre renfort a été couvert d’éloges par le vidéaste de Marseille.

Fidèle à ses habitudes, l’Olympique de Marseille a fait le ménage au sein de son effectif pendant la fenêtre hivernale des transferts. 10 joueurs ont plié bagage dont Neal Maupay, Matt O’Riley, Robinio Vaz et Darryl Bakola pour ne citer qu’eux. Au rayon des arrivées, ils sont quatre à s’être installés dans la cité phocéenne. Quinten Timber, Ethan Nwaneri (prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison), Tochukwu Nnadi et une ultime recrue dans les dernières heures du mercato sur laquelle Medhi Benatia et le comité directeur de l’OM travaillaient depuis quelques semaines.

💬 -« 𝐂𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 𝐞𝐭 𝐜𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐟𝐞𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐢 »



Le message d’Himad Abdelli sur Instagram pour son départ d’Angers SCO... 👏🏼🖤🤍 pic.twitter.com/ZzCDtleNtl — Incroyable SCO (@IncroyableSCO) February 3, 2026

«Enfin une recrue digne de ce nom» Himad Abdelli, milieu de terrain de 26 ans représentant la sélection algérienne, a rejoint l’OM après qu’un accord ait été trouvé à plus de 2,5M€ avec le SCO d’Angers avec 1M€ de bonus. Un renfort de haut standing, c’est le sentiment affiché par Mohamed Henni sur son compte Instagram. « Enfin une recrue digne de ce nom. L’OM vient de recruter le crack, le génie, le virtuose Himad Abdelli. Vous allez péter les plombs tant il est technique et fort. Abdelli c’est un délire. Je vois beaucoup de Marseillais qui se plaignent du transfert d’Abdelli et je sais pourquoi les gars. Quand tu regardes Himad Abdelli, c’est vrai qu’il ne paye pas de mine, on dirait plus un douanier algérien qu’un joueur de football. C’est la vérité. On dirait qu’il travaille au consulat algérien à Marseille, un préfet de police algérien. C’est Abdelli de faciès, c’est un délit de faciès que vous faites les gars. Comme le mec n’a pas de crête, de tatouage, de bijoux et de piercings, personne ne le respecte. C’est un phénomène, un génie ».