Mohammed Henni annonce un super coup pour l’OM, «c’est un phénomène»

Supporter invétéré de l’OM, Mohamed Henni a de quoi faire depuis plusieurs années au vu des montagnes russes que sont les saisons de son club de cœur. D’ailleurs, les périodes de mercato sont animées et soulève quelques fois des interrogations chez le principal intéressé au sujet de certains joueurs qu’il ne connaît pas, à l’instar de Tochukwu Nnadi qui a été recruté cet hiver. Néanmoins, un autre renfort a été couvert d’éloges par le vidéaste de Marseille.
Fidèle à ses habitudes, l’Olympique de Marseille a fait le ménage au sein de son effectif pendant la fenêtre hivernale des transferts. 10 joueurs ont plié bagage dont Neal Maupay, Matt O’Riley, Robinio Vaz et Darryl Bakola pour ne citer qu’eux. Au rayon des arrivées, ils sont quatre à s’être installés dans la cité phocéenne. Quinten Timber, Ethan Nwaneri (prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison), Tochukwu Nnadi et une ultime recrue dans les dernières heures du mercato sur laquelle Medhi Benatia et le comité directeur de l’OM travaillaient depuis quelques semaines.
«Enfin une recrue digne de ce nom»
Himad Abdelli, milieu de terrain de 26 ans représentant la sélection algérienne, a rejoint l’OM après qu’un accord ait été trouvé à plus de 2,5M€ avec le SCO d’Angers avec 1M€ de bonus. Un renfort de haut standing, c’est le sentiment affiché par Mohamed Henni sur son compte Instagram.
« Enfin une recrue digne de ce nom. L’OM vient de recruter le crack, le génie, le virtuose Himad Abdelli. Vous allez péter les plombs tant il est technique et fort. Abdelli c’est un délire. Je vois beaucoup de Marseillais qui se plaignent du transfert d’Abdelli et je sais pourquoi les gars. Quand tu regardes Himad Abdelli, c’est vrai qu’il ne paye pas de mine, on dirait plus un douanier algérien qu’un joueur de football. C’est la vérité. On dirait qu’il travaille au consulat algérien à Marseille, un préfet de police algérien. C’est Abdelli de faciès, c’est un délit de faciès que vous faites les gars. Comme le mec n’a pas de crête, de tatouage, de bijoux et de piercings, personne ne le respecte. C’est un phénomène, un génie ».
«Il a tout l’avenir devant lui et on l’a signé jusqu’en 2030»
Le vidéaste marseillais féru supporter de l’Olympique de Marseille a publié plusieurs Stories sur son compte personnel ces dernières heures dans l’optique de célébrer la venue d’Himad Abdelli au Vélodrome. Une bénédiction à ses yeux pour l’OM qui disposerait à présent d’un « crack » pour les quatre saisons et demi à venir. « Quand tu regardes sa tête, on dirait qu’il a 48 ans, mais non, il a 26 ans ! Moi tu ne me parles pas d’âge. (…) Il a tout l’avenir devant lui et on l’a signé jusqu’en 2030. C’est extraordinaire les gars. Il y a des joueurs fashion avec du style, tu te dis que le mec est un crack et finalement c’est une me*de. Lui c’est tout le contraire. Authentique, simple et modeste ».