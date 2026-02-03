L’OM en crise : Au cœur du naufrage, Riolo dévoile son coup de cœur chez les joueurs (c’est une surprise)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé dès la phase de ligue de la Ligue des champions, puis rejoint dans les derniers instants de la rencontre samedi face au Paris FC (2-2), l’OM est en crise avant la réception de Rennes ce mardi soir en Coupe de France. Tout n’est pas à jeter pour autant à Marseille et Daniel Riolo a d’ailleurs dévoilé son coup de cœur au sein de l’effectif.

À la veille de la réception du Stade Rennais ce mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe de France, l’OM a rencontré les représentants de ses groupes de supporters lundi soir. Une réunion de crise demandée après la défaite à Bruges (3-0) et l’élimination en Ligue des champions mercredi dernier, suivi par la suite d’un match nul frustrant concédé face au Paris FC (2-2) samedi.

« Je le trouve formidable Weah » Après cette nouvelle désillusion, Timothy Weah a été un des rares Olympiens à s’exprimer en zone mixte. L’international américain (47 sélections), arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de la Juventus, a apporté son soutien à son entraîneur et appelé à l’union sacrée avec les supporters, même s’il « pense que le public va siffler » ce mardi soir pour la réception de Rennes. « Je trouve qu'on construit quelque chose de bien. Je pense que c'est un match important. On veut continuer. On veut gagner. Si tu veux jouer à Marseille, il faut être fort mentalement. Je sais que c'est dur d'être derrière nous. Mais on vous aime », a ajouté Timothy Weah.