L’OM en crise : Au cœur du naufrage, Riolo dévoile son coup de cœur chez les joueurs (c’est une surprise)

Éliminé dès la phase de ligue de la Ligue des champions, puis rejoint dans les derniers instants de la rencontre samedi face au Paris FC (2-2), l’OM est en crise avant la réception de Rennes ce mardi soir en Coupe de France. Tout n’est pas à jeter pour autant à Marseille et Daniel Riolo a d’ailleurs dévoilé son coup de cœur au sein de l’effectif.
À la veille de la réception du Stade Rennais ce mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe de France, l’OM a rencontré les représentants de ses groupes de supporters lundi soir. Une réunion de crise demandée après la défaite à Bruges (3-0) et l’élimination en Ligue des champions mercredi dernier, suivi par la suite d’un match nul frustrant concédé face au Paris FC (2-2) samedi.
« Je le trouve formidable Weah »
Après cette nouvelle désillusion, Timothy Weah a été un des rares Olympiens à s’exprimer en zone mixte. L’international américain (47 sélections), arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de la Juventus, a apporté son soutien à son entraîneur et appelé à l’union sacrée avec les supporters, même s’il « pense que le public va siffler » ce mardi soir pour la réception de Rennes. « Je trouve qu'on construit quelque chose de bien. Je pense que c'est un match important. On veut continuer. On veut gagner. Si tu veux jouer à Marseille, il faut être fort mentalement. Je sais que c'est dur d'être derrière nous. Mais on vous aime », a ajouté Timothy Weah.
« Je trouve que là à l'OM il s'épanouit »
Des propos appréciés par Daniel Riolo, qui a d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait du joueur formé au PSG lundi soir dans l’After Foot sur RMC, même s’il était un peu sceptique au moment de son arrivée à l’OM : « Je le trouve formidable Weah. J'étais hyper perplexe à son arrivée à l'OM, parce qu'ailleurs il m'avait toujours semblé être un anonyme, mais je trouve que là à l'OM il s'épanouit, il ne déçoit pas et donne toujours le maximum. Et quand il prend la parole, il me plait. Il a assumé en sortant du match contre le PFC, et a dit : "bah ouais, peut-être qu'on va se faire siffler, mais ne vous inquiétez pas, on ira au bout, on va tout donner" et tout. Je l'ai trouvé hyper digne, intelligent. S'il peut être un leader ? Exactement. C'est pas son style d'être une vedette, mais il est en train de s'affirmer, il a du caractère, j'aime bien ce joueur. »