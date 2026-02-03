Réunion de crise à l’OM : «Vous ne saurez rien», les supporters s’en prennent aux journalistes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une lourde défaite à Bruges qui a mis un terme aux espoirs de l’OM en Ligue des champions et un coup d’arrêt en championnat face au Paris FC. Voilà comment s’est déroulée la semaine dernière pour l’équipe marseillaise, bien loin des standards élevés de ses supporters qui ont demandé des comptes au cours d’une réunion d’urgence exceptionnelle lundi soir. Jusque tard dans la nuit, les différentes parties ont échangé avec les salariés et joueurs de l’Olympique de Marseille avec un final plutôt épicé…

Une semaine où rien ne s’est passé comme prévu. Alors qu’au terme de la 19ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’était offert le leader du championnat qu’était le RC Lens. Une victoire sur le score de 3 buts à 1 avec deux performances convaincantes des recrues qui avaient débarqué à Marseille seulement quelques heures plus tôt : Ethan Nwaneri et Quinten Timber. De bon augure pour la suite et le rendez-vous capital de la seconde partie de saison de l’OM : le Club Brugge. Un résultat nul ou une courte défaite permettaient à l’équipe de Roberto De Zerbi de valider son billet pour la phase à élimination directe de la C1.

🚨Les supporters quittent la Commanderie après la réunion.

⁰"Vous ne saurez rien, inutile de rester", ont lancé plusieurs d’entre eux.



Des injures ont été proférées, notamment à l’encontre de certains journalistes de La Provence ou de L’Équipe.#TeamOM



🎥 @LaMinuteOM_ pic.twitter.com/mVEJ9s9GPk — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 3, 2026

L’élimination de l’OM en Ligue des champions plonge le club dans une crise Quatre jours après son match plein face au RC Lens, le groupe de Roberto De Zerbi a tout bonnement coulé en Belgique et s’est incliné sur le score de 3 buts à 0. En parallèle, le Benfica Lisbonne a pris le meilleur sur le Real Madrid (4-2), chipant la 24ème place du classement de la saison régulière à l’OM et éliminant l’équipe marseillaise de la compétition par la même occasion. S’en sont suivis des jours assez mouvementés en interne avec des discussions entre la direction et De Zerbi concernant la continuité de l’entraîneur et la révélation de frictions entre le directeur du football Medhi Benatia et le président Pablo Longoria. Pour couronner le tout, l’Olympique de Marseille a gâché une avance de 2 buts sur la pelouse du Paris FC samedi dernier en concédant le match nul lors des derniers instants de la rencontre (2-2).