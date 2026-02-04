Départ de l’équipe de France : Deschamps lâche deux indices sur sa prochaine aventure

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un homme seulement est derrière les deux Coupes du monde remportées par l’équipe de France : Didier Deschamps. En 1998 et 2018, 20 ans plus tard, en tant que joueur puis entraîneur. L’actuel sélectionneur des Bleus prendra place sur le banc de la sélection l’été prochain pour son quatrième Mondial comme coach. Et après ? A Laval pour le festival du journalisme sportif, « DD » a livré des indices.

Trois Coupes du monde et trois participations à l’Euro. Voici le bilan de Didier Deschamps depuis son entrée en fonction au poste de sélectionneur de l’équipe de France à la rentrée des classes de 2012. Niveau palmarès, le champion du monde 98 a pris part à la seconde campagne mondiale gagnante des Bleus en 2018 en échouant en finale de la dernière Coupe du monde contre l’Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). A cela s’ajoute une finale perdue de l’Euro en 2016 face au Portugal (0-1 après prolongations) et une Ligue des nations raflée en 2021.

«Je ne suis pas à la retraite. Je ne redeviendrai pas consultant» Du 11 juin au 19 juillet prochain se déroulera la Coupe du monde 2016 aux États-Unis, au Canada ainsi qu’au Mexique. Ce sera le jubilé de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus puisqu’il a déjà acté qu’il s’en ira au terme de son contrat avec la Fédération française de football prenant fin une fois la Coupe du monde terminée. Vers une troisième étoile pour l’équipe de France pour la dernière danse de Deschamps ? C’est le souhait émis par son capitaine Kylian Mbappé en septembre dernier dans L’Équipe Magazine. Quel avenir pour l’entraîneur de 57 ans ? Présent au festival du journalisme sportif à Laval mardi, le principal intéressé a balayé deux possibilités claires et nettes à ses yeux. « Je vous rassure, je ne suis pas à la retraite. Je ne redeviendrai pas consultant ».