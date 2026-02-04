«Zidane m’a presque cassé la main», la sanction est arrivée juste après

L’équipe de France aurait pu remporter sa deuxième étoile douze ans avant la Coupe du monde en Russie. Néanmoins, un tournant lors de la finale de 2006 a eu un impact sur l’issue de la finale entre les Bleus et l’Italie (1-1 puis 3-5 aux tirs au but). Un joueur de la sélection italienne assure que Zidane aurait pu grandement le blesser avant d’être expulsé.
Zinedine Zidane est, aux yeux de beaucoup d’amoureux du football et d’observateurs, une légende du football français. Le porteur de la flamme olympique pendant la cérémonie des JO de Paris 2024 a quitté les terrains d’une manière légendaire, mais dans le mauvais sens du terme. En effet, après avoir inscrit une panenka au début de la finale de la Coupe du monde 2006 le 9 juillet de l’année en question, « Zizou » aurait pu enfoncer le clou dans les prolongations si Gianluigi Buffon ne s’était pas interposé.
«J'ai attiré l'attention de l'arbitre, car je craignais que Marco ne se relève pas»
Le gardien de la Squadra Azzurra repoussait la tête de Zinedine Zidane. Une tentative qui lui a grandement fragilisé « la main ». Dans la foulée, « Zizou » remettait un coup de tête, mais sur le torse de Marco Materazzi. Ayant assisté à la scène, Gianluigi Buffon a accusé le Français, engendrant son expulsion. En 2024, il livrait sa version des faits dans le Corriere della Sera. « J'ai attiré l'attention de l'arbitre, car je craignais que Marco ne se relève pas. Je venais d'arrêter un coup de tête de Zidane qui ressemblait à un coup de poing : il m'a presque cassé la main. Ce n'est qu'après trente secondes que j'ai réalisé, je ne le nie pas, que l'expulsion de l'adversaire le plus fort serait un avantage ».
«Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait»
En 2022, Zinedine Zidane se confiait à Téléfoot sur ce geste qui a entaché sa toile en finale. « Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais ça fait partie de mon parcours. Je dirais que, même dans la vie d’une personne… On ne fait pas tout parfaitement. J’ai vécu des moments compliqués, celui-ci en fait partie, mais il y en a d’autres qui sont plus joyeux ». Pendant cette interview pour TF1, Zidane estime que Bixente Lizarazu aurait pu lui éviter cette déconvenue. « Oui, je pense que Bixente, c’est le seul qui aurait pu me contenir. Il aurait été important ce soir-là ».