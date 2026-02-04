«Zidane m’a presque cassé la main», la sanction est arrivée juste après

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France aurait pu remporter sa deuxième étoile douze ans avant la Coupe du monde en Russie. Néanmoins, un tournant lors de la finale de 2006 a eu un impact sur l’issue de la finale entre les Bleus et l’Italie (1-1 puis 3-5 aux tirs au but). Un joueur de la sélection italienne assure que Zidane aurait pu grandement le blesser avant d’être expulsé.

Zinedine Zidane est, aux yeux de beaucoup d’amoureux du football et d’observateurs, une légende du football français. Le porteur de la flamme olympique pendant la cérémonie des JO de Paris 2024 a quitté les terrains d’une manière légendaire, mais dans le mauvais sens du terme. En effet, après avoir inscrit une panenka au début de la finale de la Coupe du monde 2006 le 9 juillet de l’année en question, « Zizou » aurait pu enfoncer le clou dans les prolongations si Gianluigi Buffon ne s’était pas interposé.

Il n’y a rien de plus passionnant que de voir Zidane nous expliquer les différents contrôles dans le football



pic.twitter.com/F4YDhra397 — Zenths (@liltzenths) February 2, 2026

«J'ai attiré l'attention de l'arbitre, car je craignais que Marco ne se relève pas» Le gardien de la Squadra Azzurra repoussait la tête de Zinedine Zidane. Une tentative qui lui a grandement fragilisé « la main ». Dans la foulée, « Zizou » remettait un coup de tête, mais sur le torse de Marco Materazzi. Ayant assisté à la scène, Gianluigi Buffon a accusé le Français, engendrant son expulsion. En 2024, il livrait sa version des faits dans le Corriere della Sera. « J'ai attiré l'attention de l'arbitre, car je craignais que Marco ne se relève pas. Je venais d'arrêter un coup de tête de Zidane qui ressemblait à un coup de poing : il m'a presque cassé la main. Ce n'est qu'après trente secondes que j'ai réalisé, je ne le nie pas, que l'expulsion de l'adversaire le plus fort serait un avantage ».