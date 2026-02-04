Kylian Mbappé arrogant, son entourage confirme : «Quand je vois le bordel…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fil des années, Kylian Mbappé est devenu une personnalité clivante, ne laissant personne indifférent. Aux yeux de plusieurs observateurs, le capitaine de l’équipe de France peut faire preuve d’arrogance à certains instants, ce que reconnaît sa mère au moment de prendre sa défense.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pas laissé que des bons souvenirs dans la capitale. L’international français n’a pas échappé aux critiques ces dernières années, certains observateurs le jugeant notamment arrogant. Plusieurs de ses coéquipiers ont eu l’occasion de prendre la parole sur le sujet. « Il n’est pas compris parce qu'il a tellement une mentalité de compétiteur qu'il y a des gens qui peuvent voir ça comme de l'arrogance, alors que ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste un athlète de très, très haut niveau », avait notamment expliqué Marcus Thuram l’année dernière, dans un entretien accordé à Onze Mondial. De son côté, la mère de Kylian Mbappé admet en revanche volontiers ce trait de personnalité, apportant néanmoins un explication.

« Il y a des moments où il a été arrogant, bien » « Il y a des moments où il a été arrogant, bien sûr. Mais tu es là pour le faire redescendre, expliquait Fayza Lamari en septembre dernier, dans un entretien accordé à L’Equipe. Prenons la conférence de presse en équipe de France il y a un an. Quand il répond sur le niveau de jeu ennuyeux des Bleus : "Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis..." Quand je vois le bordel que cela crée en rallumant mon téléphone après ma sieste, ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule... Mais je me suis ravisée. À ce moment-là, il ne va pas bien, il a aussi le droit de le dire. Ce qu'il n'a jamais vraiment fait. Tu as le droit d'être saoulé, de montrer que tu es un humain, mais cela est mal compris. »