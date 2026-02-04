«Une connerie» avec Zidane : Deschamps a présenté ses excuses !

Si Zinedine Zidane semble aujourd'hui avoir un certain totem d'immunité, certains n'ont pas hésité à s'en prendre à la légende du football français. Ainsi, il y a quelques années de cela maintenant, Didier Deschamps avait tenu des propos très secs à l'égard de Zidane. Une sortie que le sélectionneur de l'équipe de France a vite regretté au point de présenter ses excuses.
Lors de la Coupe du monde 1998, avec Zinedine Zidane, il y a eu des moments merveilleux mais aussi plus compliqués. Alors qu'on se souvient bien évidemment de son doublé en finale face au Brésil qui a offert le titre à l'équipe de France, Zizou avait également été exclu lors du match de poule face à l'Arabie Saoudite. Auteur d'un vilain geste, il avait reçu un carton rouge et avait ensuite été suspendu pour deux matchs.
« C'est impardonnable »
Zinedine Zidane aura donc manqué les rencontres de l'équipe de France face au Danemark en poule, puis face au Paraguay en huitièmes de finale. Une absence qui avait quelque peu mis les nerfs à Didier Deschamps, alors capitaine des Bleus. En effet, suite au carton rouge reçu par Zizou, DD s'était emporté, balançant : « Zinédine, c’est impardonnable. On sait que c’est un joueur impulsif mais bon, il va nous condamner sur deux ou trois matchs, je pense qu’il va les prendre. Sachant l’importance qu’a Zidane dans notre jeu, c’est un atout important que l’on perd ».
« Zizou, excuse moi, j’ai fait une connerie »
Le fait est que Didier Deschamps a vite regretté de s'être emporté contre Zinedine Zidane. C'est ainsi qui lui a présenté des excuses en face. En effet, dans un documentaire pour TF1, le désormais sélectionneur de l'équipe de France racontait : « Je m’en suis voulu… J’ai fait des erreurs moi aussi. Pourtant, j’ai toujours eu l’habitude d’être sous total contrôle. Mais ça m’a tellement énervé de le voir faire ça, de savoir qu’on n’allait pas l’avoir pour la suite et que, vu la faute, ça pouvait être assez grave, que ça m’a mis hors de moi. Je me rappelle avoir eu ces propos que je regrette et qui étais déplacés. A peine arrivé à Clairefontaine, au retour, il avait été mis au courant, et je l’ai calmé tout de suite, je lui ai dit : "Zizou, excuse moi, j’ai fait une connerie, j’en fais moi aussi, je n’aurais pas dû" ».