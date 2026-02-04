«Une connerie» avec Zidane : Deschamps a présenté ses excuses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Zinedine Zidane semble aujourd'hui avoir un certain totem d'immunité, certains n'ont pas hésité à s'en prendre à la légende du football français. Ainsi, il y a quelques années de cela maintenant, Didier Deschamps avait tenu des propos très secs à l'égard de Zidane. Une sortie que le sélectionneur de l'équipe de France a vite regretté au point de présenter ses excuses.

Lors de la Coupe du monde 1998, avec Zinedine Zidane, il y a eu des moments merveilleux mais aussi plus compliqués. Alors qu'on se souvient bien évidemment de son doublé en finale face au Brésil qui a offert le titre à l'équipe de France, Zizou avait également été exclu lors du match de poule face à l'Arabie Saoudite. Auteur d'un vilain geste, il avait reçu un carton rouge et avait ensuite été suspendu pour deux matchs.

« C'est impardonnable » Zinedine Zidane aura donc manqué les rencontres de l'équipe de France face au Danemark en poule, puis face au Paraguay en huitièmes de finale. Une absence qui avait quelque peu mis les nerfs à Didier Deschamps, alors capitaine des Bleus. En effet, suite au carton rouge reçu par Zizou, DD s'était emporté, balançant : « Zinédine, c’est impardonnable. On sait que c’est un joueur impulsif mais bon, il va nous condamner sur deux ou trois matchs, je pense qu’il va les prendre. Sachant l’importance qu’a Zidane dans notre jeu, c’est un atout important que l’on perd ».