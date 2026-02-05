Christophe Dugarry et Didier Deschamps : Kylian Mbappé les met enfin d'accord !

Avec 37 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est considéré comme le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Mais cela n’empêche pas le capitaine de l’équipe de France de faire l’objet de certaines critiques. Didier Deschamps est alors monté au créneau pour l’attaquant de 27 ans. Et Christophe Dugarry semble valider les propos du sélectionneur des Bleus.
Kylian Mbappé marche sur l’eau cette saison avec le Real Madrid. Auteur de 37 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant de 27 ans est le facteur X chez les Merengue. Mais malgré cela, le champion du monde 2018 continue de faire l’objet de certaines critiques. Le capitaine de l’équipe de France voit notamment son manque d’effort sur le terrain lui être souvent reproché. Didier Deschamps n’a alors pas manqué de monter au créneau pour l’ancien du PSG.
Didier Deschamps monte au créneau pour Kylian Mbappé
« Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste et individualiste, mais c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme. Mais je peux vous assurer qu'il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives » a confié le sélectionneur des Bleus lors du Festival du journalisme sportif.
«Chacun est libre de porter son jugement»
Et Christophe Dugarry s’est montré plutôt d’accord avec Didier Deschamps, avec qui il n’entretient pourtant pas une relation idyllique. « La sortie de Deschamps, je ne la trouve pas maladroite. Je la trouve plutôt rigolote d’ailleurs. Elle a le mérite d’être claire et elle est franche. Ce n’est pas le dernier à être dithyrambique sur Kylian Mbappé. Kylian a sa façon de jouer, il a ses qualités et ses défauts. Je pense qu’il a mis tout le monde d’accord avec ce qu’il a réalisé avec le Real Madrid, a d’abord expliqué le consultant de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme. On peut toujours ne pas trouver l’être humain sympathique, égoïste... Chacun est libre de porter son jugement. Je trouve ça bien. Il n’y a pas une règle dans le football qui dit qu’on doit tous faire plus de 10 kilomètres. Il suffit de trouver un équilibre. Ce n’est pas quelque chose qui me gêne, a ensuite ajouté Christophe Dugarry. Moi, ce qui me gêne dans les attitudes des capitaines, c’est qu’il doit y avoir un devoir d’exemplarité. Après, tu n’est pas obligé de courir comme un zinzin, chacun ses qualités. Mais dans ton comportement, dans ton attitude, il y a un exemple à donner » a enfin conclu le champion du monde 1998.