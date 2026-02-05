Christophe Dugarry et Didier Deschamps : Kylian Mbappé les met enfin d'accord !

Pierrick Levallet

Avec 37 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est considéré comme le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Mais cela n’empêche pas le capitaine de l’équipe de France de faire l’objet de certaines critiques. Didier Deschamps est alors monté au créneau pour l’attaquant de 27 ans. Et Christophe Dugarry semble valider les propos du sélectionneur des Bleus.

Kylian Mbappé marche sur l’eau cette saison avec le Real Madrid. Auteur de 37 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant de 27 ans est le facteur X chez les Merengue. Mais malgré cela, le champion du monde 2018 continue de faire l’objet de certaines critiques. Le capitaine de l’équipe de France voit notamment son manque d’effort sur le terrain lui être souvent reproché. Didier Deschamps n’a alors pas manqué de monter au créneau pour l’ancien du PSG.

Didier Deschamps monte au créneau pour Kylian Mbappé « Il représente la sélection. On a une image de lui comme quelqu'un de très égoïste et individualiste, mais c'est un attaquant, il ne manquerait plus qu'il n'y ait pas une forme d'égoïsme. Mais je peux vous assurer qu'il sait que depuis qu'il est capitaine, sa parole engage l'ensemble du groupe. Maintenant si tu dois juger Kylian sur le fait qu'il doive faire 11km par match... ne te fatigue pas, il ne les fera pas ! Mais il a beaucoup d'autres qualités qui sont importantes et décisives » a confié le sélectionneur des Bleus lors du Festival du journalisme sportif.