Chouchou des supporters du PSG, il tombe dans l’oubli après le transfert d’une «petite merveille»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, Luis Enrique a longtemps cherché son équipe type avant d’y parvenir lors de la seconde partie de saison dernière. Et cela s’est au détriment de certains joueurs majeurs de l’effectif, relégué au second plan par certaines recrues estivales.

Le recrutement mené par le PSG en 2024 s'apparente à une énorme réussite. Tous les joueurs arrivés se sont imposés après quelques mois, à commencer par Joao Neves recruté pour 60M€ en provenance de Benfica. Le jeune milieu de terrain portugais a même relégué Warren Zaïre-Emery sur le banc pourtant présenté comme le grand espoir du club parisien. Et alors que ce dernier a inversé la tendance, Daniel Riolo revient sur la situation délicate qu'a traversé le milieu de terrain formé au PSG.

Luis Enrique 🇪🇸 qui demande Warren Zaïre Emery 🇫🇷 de prendre l’espace, avant de féliciter Lee Kang In 🇰🇷 qui le sert parfaitement, pour le deuxième but face à Strasbourg 🧠 pic.twitter.com/3eZz8qu8GK — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) February 4, 2026

Riolo impressionné par Zaïre-Emery « Déjà, j'aimerais vraiment le féliciter pour son état d'esprit global et son énorme mental. Faudrait quand même rappeler que ce gars-là, il y a deux ans, c'est vraiment l'idole de la nouvelle génération. Rappelons-nous de ce qu'on disait de lui, que c'est le futur patron, Nasser Al-Khelaïfi le mettait aussi en avant en disant que ce sera le porte-drapeau et futur capitaine. Mais tout ce qui lui est tombé dessus à 18 ans, c'était de la folie. C'est le joueur du futur, on avait malgré tout quelques réserves en disant que techniquement c'est peu en dessous des joueurs qui commençaient à arriver au PSG. L'année d'après, il n'est plus titulaire », raconte-t-il sur le plateau de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.