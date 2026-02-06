«C’est une escroquerie», le PSG dans une situation lunaire : «Là, on a un souci»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG, comme d'autres clubs, semble avoir été victime d'arnaque sur le marché des transferts avec des joueurs douteux qui sont passés par le club de la capitale. Et l'un des anciens gardiens parisiens, qui a vécu tout cela de l'intérieur dans le vestiaire, n'hésite pas à employer le terme d'escroquerie au joueur subie par le PSG.

En janvier 2008 et alors qu'il traversait une période très compliquée sur le plan sportif, le PSG recrutait deux joueurs brésiliens qui avaient été vendus comme des talents particulièrement prometteurs : Willamis de Souza Silva et Éverton Santos, respectivement âgés de 28 ans et 21 ans. Un package à hauteur de 7M€ qui a donc été vendu au PSG, mais rapidement, les autres joueurs du vestiaire se rendent compte d'une arnaque en s'entraînant avec ces deux nouvelles recrues...

Kylian Mbappé : «Tu ne sers à rien», son mauvais souvenir avec le PSG ! https://t.co/ttydii9KNs — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« Ah ouais, là on a un souci quand même… » Jérôme Alonzo, qui était le gardien du PSG à cette période, a raconté une scène lunaire en 2011 dans un entretien accordé à Téléfoot : « Au premier entraînement, c’était un tennis-ballon. Moi j’étais sur le côté du terrain d’Everton, et je m’étais amusé à lui mettre des têtes piquées sur son pied gauche toute la partie. Il a tous mis dans le plafond. Là je vais voir Marcos Ceará, et je lui dis : ‘écoute Marcos, tu m’excuses auprès d’Everton, traduis lui que c’était pour déconner, j’ai tout mis sur le gauche je suis un enfoiré… excuse-moi auprès de lui’. Il lui traduit, et Ceara me fait : ‘mais en fait, il est gaucher’. Et je me suis dit ah ouais, là on a un souci quand même… », confie Alonzo.