«Le PSG m’a fait une offre incroyable», cette star voulait absolument signer à Paris !

Avant de boucler la signature de Zlatan Ibrahimovic, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de recruter un autre attaquant de l'AC Milan. Toutefois, l'affaire a capoté à cause de Silvio Berlusconi. D'après le joueur, qui est Brésilien, il voulait signer au PSG, mais l'ancien président des Rossoneri a bloqué son départ.

Lors de l'été 2012, le PSG a mis la main à la poche pour s'offrir les services de Zlatan Ibrahimovic. En effet, les Parisiens ont trouvé un accord à hauteur de 21M€ avec la direction de l'AC Milan. Quelques mois plus tôt, le PSG avait essayé d'arracher un autre attaquant aux Rossoneri, sans succès.

Alexandre Pato voulait signer au PSG Lors du mercato hivernal 2012, le PSG aurait tenté de boucler le transfert d'Alexandre Pato. Si le buteur brésilien était prêt à migrer vers Paris, il a été retenu par le défunt Silvio Berlusconi, ancien président de l'AC Milan. Du moins, c'est ce qu'Alexandre Pato a affirmé lors d'un entretien accordé à The Players’ Tribune en 2022.