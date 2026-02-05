«Le PSG m’a fait une offre incroyable», cette star voulait absolument signer à Paris !

Avant de boucler la signature de Zlatan Ibrahimovic, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté de recruter un autre attaquant de l'AC Milan. Toutefois, l'affaire a capoté à cause de Silvio Berlusconi. D'après le joueur, qui est Brésilien, il voulait signer au PSG, mais l'ancien président des Rossoneri a bloqué son départ.
Lors de l'été 2012, le PSG a mis la main à la poche pour s'offrir les services de Zlatan Ibrahimovic. En effet, les Parisiens ont trouvé un accord à hauteur de 21M€ avec la direction de l'AC Milan. Quelques mois plus tôt, le PSG avait essayé d'arracher un autre attaquant aux Rossoneri, sans succès.
Alexandre Pato voulait signer au PSG
Lors du mercato hivernal 2012, le PSG aurait tenté de boucler le transfert d'Alexandre Pato. Si le buteur brésilien était prêt à migrer vers Paris, il a été retenu par le défunt Silvio Berlusconi, ancien président de l'AC Milan. Du moins, c'est ce qu'Alexandre Pato a affirmé lors d'un entretien accordé à The Players’ Tribune en 2022.
«Le PSG m’a fait une offre incroyable»
« J’aurais dû dire la vérité à tout le monde. Vous vous souvenez de l’histoire du PSG ? Galliani (vice-président de l’AC Milan, ndlr) était en Angleterre pour récupérer Carlos Tévez, et le PSG m’a fait une offre incroyable. Je voulais partir – Carlo Ancelotti était là (au PSG) – mais Silvio (Berlusconi) m’a dit de rester. J’étais blessé, alors les fans ont dit : "Ooohh, Pato ne voulait pas partir ! Avec Carlos Tévez, on serait champions !" La presse est devenue folle. Moi, j’étais comme ça : "Quoi ? Je voulais y aller (au PSG)!" Je n’ai pas joué la Coupe du monde 2010. L’histoire du PSG est arrivée en janvier 2012. Je ne jouais presque plus. Au niveau mental, j’étais détruit. J’étais le gros flop, le gars avec beaucoup d’argent, le gars que même les fans voulaient voir partir », a regretté Alexandre Pato.