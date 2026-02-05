Deschamps et «un taulier» du PSG : Riolo est en plein doute !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Coupe du monde 2026 est dans quelques mois maintenant, mais à l'approche de cet évènement, l'une des grandes questions est bien évidemment de savoir quels seront les joueurs appelés par Didier Deschamps pour représenter l'équipe de France. Alors que les Mbappé et Dembélé sont assurés d'être dans la liste, on pourrait avoir quelques surprises. A moins que Deschamps ne privilégie d'autres critères...

La troisième étoile sera-t-elle pour cet été pour l'équipe de France ? De l'autre côté de l'Atlantique, les Bleus de Didier Deschamps vont bien évidemment viser le titre de champion du monde dans quelques mois maintenant. Pour y arriver, on pourra bien évidemment compter sur Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé ou encore Michael Olise. Mais voilà que la liste de Deschamps pourrait réserver quelques surprises. A commencer par Matthieu Udol, en grande forme avec le RC Lens ?

Christophe Dugarry et Didier Deschamps : Kylian Mbappé les met enfin d'accord ! https://t.co/WFvhhdJhhx — le10sport (@le10sport) February 5, 2026

« Deschamps peut le prendre mais... » Latéral gauche des Sang et Or, Matthieu Udol livre des performances abouties depuis le début de la saison. De quoi en faire aujourd'hui un candidat à l'équipe de France. Ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire, mais s'il a émis certaines réserves sur le fait que Didier Deschamps innove à quelques mois de la Coupe du monde : « Deschamps peut le prendre mais c'est très rare qu'il prenne des gens qui n'ont pas l'habitude d'être là. Des nouveaux qui débarquent à six mois de la Coupe du monde, c'est rare. Mais on est beaucoup à trouver que ce serait une bonne idée. (...) C'est en plus un gars qui va vers les micros, qui a envie de se montrer, de se mettre en avant. Il est lui-même en promo, il joue cette carte à fond. Je n'ai aucun problème avec ça. Il sent que c'est la chance de sa vie, comme un mec qui aurait beaucoup galéré, qui voit une porte qui s'ouvre et fonce dedans, il veut la déglinguer. Je le trouve formidable, il a envie de parler, de montrer qu'il est intelligent, qu'il joue bien. Il a envie de profiter à fond ».