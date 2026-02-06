Marqué à vie par sa première rencontre avec Zinedine Zidane, il raconte : «Je n’avais jamais vu ça»

Durant sa carrière, Zinedine Zidane a évolué aux côtés de nombreux joueurs et tous ont été particulièrement marqués par le Ballon d’Or 1998. Y compris chez les champions du monde. L’un d’entre eux se souvient même de la première fois qu’il a rencontré Zizou.
Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Zinedine Zidane a marqué tous les joueurs qu'il a côtoyés, notamment en équipe de France. C'est ainsi que Lilian Thuram raconte ce qu'il a ressenti lorsqu'il a rencontré Zizou pour la première fois de sa carrière. Les deux se connaissent très bien pour avoir évolué ensemble en Bleus en 1994 et 2006 et s'être affrontés sur les terrains de Serie A entre 1996 et 2001 lorsque le défenseur évoluait à Parme et le numéro 10 à la Juventus. Et Lilian Thuram en garde un souvenir impérissable.
Thuram immédiatement marqué par Thuram
« La première fois que je l'ai rencontré, en équipe de France, j'avais 17 ans et demi. À l'échauffement, il jonglait, lançait des ballons très haut en l'air et jonglait à nouveau derrière. Je n'avais jamais vu quelqu'un de mon âge faire ça avec un ballon. Puis j'ai suivi son évolution jusqu'au joueur confirmé qu'il est devenu en Italie. Je n'aimais pas qu'on laisse croire qu'il était simplement doué et talentueux. Zidane était surtout un très gros travailleur, extrêmement rigoureux, avec beaucoup de caractère », racontait l’ancien défenseur des Bleus dans les colonnes de L’EQUIPE en 2021.
«La première fois que je l'ai rencontré...»
Cependant, Zinedine Zidane n’est pas le joueur le plus fort qu’il a rencontré puisque Lilian Thuram a été encore plus impressionné par Ronaldo. « Peu importe l'endroit où il touchait le ballon, tout le monde était en alerte, il pouvait déclencher une action qui allait amener un but. C'était toujours très agréable de jouer contre lui. Quand tu aimes te confronter à des grands joueurs, cela devient de l'amusement. C'est le moment pour toi de te révéler à toi-même », ajoutait le champion du monde 1998.