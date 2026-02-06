Marqué à vie par sa première rencontre avec Zinedine Zidane, il raconte : «Je n’avais jamais vu ça»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant sa carrière, Zinedine Zidane a évolué aux côtés de nombreux joueurs et tous ont été particulièrement marqués par le Ballon d’Or 1998. Y compris chez les champions du monde. L’un d’entre eux se souvient même de la première fois qu’il a rencontré Zizou.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Zinedine Zidane a marqué tous les joueurs qu'il a côtoyés, notamment en équipe de France. C'est ainsi que Lilian Thuram raconte ce qu'il a ressenti lorsqu'il a rencontré Zizou pour la première fois de sa carrière. Les deux se connaissent très bien pour avoir évolué ensemble en Bleus en 1994 et 2006 et s'être affrontés sur les terrains de Serie A entre 1996 et 2001 lorsque le défenseur évoluait à Parme et le numéro 10 à la Juventus. Et Lilian Thuram en garde un souvenir impérissable.

Lilian Thuram and Zinedine Zidane. Legends! pic.twitter.com/htUsUFkT6b — 90s Football (@90sfootball) May 17, 2017

Thuram immédiatement marqué par Thuram « La première fois que je l'ai rencontré, en équipe de France, j'avais 17 ans et demi. À l'échauffement, il jonglait, lançait des ballons très haut en l'air et jonglait à nouveau derrière. Je n'avais jamais vu quelqu'un de mon âge faire ça avec un ballon. Puis j'ai suivi son évolution jusqu'au joueur confirmé qu'il est devenu en Italie. Je n'aimais pas qu'on laisse croire qu'il était simplement doué et talentueux. Zidane était surtout un très gros travailleur, extrêmement rigoureux, avec beaucoup de caractère », racontait l’ancien défenseur des Bleus dans les colonnes de L’EQUIPE en 2021.