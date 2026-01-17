Vente de l’OM : Coup de tonnerre en Arabie Saoudite !

Axel Cornic

Cela fait des années que des rumeurs de rachat de l’Olympique de Marseille courent, surtout concernant un fonds d'investissement important venu d’Arabie Saoudite. Mais si cela pourrait bien arriver dans les prochains mois, ça concernerait plutôt un autre club de Ligue 1.

C’est l’éternel débat. Avec la surpuissance du PSG depuis l’arrivée du Qatar, à Marseille on a toujours rêvé de voir un riche investisseur débarquer. Et plusieurs sources ont parlé d’un intérêt de l’Arabie Saoudite, même s’il n’y a jamais eu confirmation.

« Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus » C’est même le contraire, puisque l’OM a toujours clamé haut et fort n’avoir entamé aucun processus de vente, avec Franck McCourt qui semble bien vouloir s’installer dans la durée. « Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à aucune ambiguïté là-dessus » avait déclaré le propriétaire marseillais dans le Journal du Dimanche, l’été dernier.