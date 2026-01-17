OM : Le gros coup annoncé par Samir Nasri !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposé à Angers ce samedi soir pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, l’OM se préparera ensuite à recevoir Liverpool au Vélodrome. Une rencontre importante dans l’optique d’une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Si les Olympiens ne partent pas favoris, Samir Nasri croit en leurs chances.

Après avoir enchaîné deux victoires consécutives contre Newcastle (2-1) et l’Union Saint-Gilloise (2-3), l’OM retrouvera la Ligue des champions mercredi prochain. Actuellement 16e au classement, Marseille aura un sérieux client, puisque c’est Liverpool qui se déplacera au Vélodrome.

« J’y crois, j’espère un résultat positif de la part des Marseillais » « On va prendre de 9 à 24. Pourquoi pas être dans le top 8, mais 9 à 24, oui », a répondu Samir Nasri quand il lui a été demandé s’il croyait aux chances de qualification pour l’OM. En ce qui concerne la réception de Liverpool, le natif de Marseille aurait « préféré les jouer il y a un mois et demi, deux mois, c’était un peu mieux. »