PSG - Transfert d’une star : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait saisir une grosse opportunité sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale garderait un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat expire à l’issue de la saison au Bayern Munich. Le club bavarois a toutefois confirmé avoir entretenu des discussions avec l’agent du défenseur central de 27 ans il y a quelques semaines.

Si l’hiver s’annonce calme au PSG, l’été prochain devrait être animé. Le club de la capitale préparerait déjà son recrutement pour le mercato estival. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil attentif sur Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison au Bayern Munich. Le10Sport.com vous a néanmoins révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue chez les Bavarois.

Le PSG se tient à l'affût pour Upamecano Dayot Upamecano donne en effet sa priorité à une extension de bail en Bavière. Mais pour le moment, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. Le PSG continuerait donc de se tenir à l’affût en attendant que le dossier se décante. Max Eberl a toutefois confirmé avoir entretenu des discussions positives avec le clan de l’international français.