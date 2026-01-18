Transfert annoncé dans la presse, ça bouge à Paris !

En pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, le Paris FC cherche à renforcer son effectif sur ce mercato hivernal. Après avoir déjà conclu deux arrivées sur ce mois de janvier, le club parisien aurait un nouveau profil dans le viseur avec l’Albanais Kristjan Asllani, prêté par l’Inter au Torino cette saison.
Le mercato hivernal s’intensifie du côté du Paris FC. A l’issue de la victoire du club parisien face au PSG en Coupe de France, le président Pierre Ferracci annonçait la couleur : le PFC vise cinq recrues majeures sur cette période de janvier, et ce afin de consolider l’effectif mis à la disposition de Stéphane Gilli.
Le Paris FC continue d’emballer le mercato
Depuis, le Paris FC a déjà réussi à boucler deux arrivées. Ainsi, ce sont Luca Koleosho (21 ans, ailier), et Marshall Munetsi (milieu, 29 ans, arrivé en prêt) qui ont rejoint les rangs du promu parisien, qui cherche donc encore trois renforts minimum. Les dirigeants visent un nouveau milieu de terrain, et semblent avoir trouvé leur bonheur du côté du championnat italien.
Kristjan Asllani dans le viseur
Âgé de 23 ans, Kristjan Asllani est dans le viseur du Paris FC comme le révèle Foot Mercato ce dimanche. Prêté au Torino par l’Inter cette saison, l’Albanais n’a pas franchement convaincu à Turin, qui devrait d’ailleurs rompre son prêt très prochainement.