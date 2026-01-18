Transfert annoncé dans la presse, ça bouge à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, le Paris FC cherche à renforcer son effectif sur ce mercato hivernal. Après avoir déjà conclu deux arrivées sur ce mois de janvier, le club parisien aurait un nouveau profil dans le viseur avec l’Albanais Kristjan Asllani, prêté par l’Inter au Torino cette saison.

Le mercato hivernal s’intensifie du côté du Paris FC. A l’issue de la victoire du club parisien face au PSG en Coupe de France, le président Pierre Ferracci annonçait la couleur : le PFC vise cinq recrues majeures sur cette période de janvier, et ce afin de consolider l’effectif mis à la disposition de Stéphane Gilli.

Le Paris FC continue d’emballer le mercato Depuis, le Paris FC a déjà réussi à boucler deux arrivées. Ainsi, ce sont Luca Koleosho (21 ans, ailier), et Marshall Munetsi (milieu, 29 ans, arrivé en prêt) qui ont rejoint les rangs du promu parisien, qui cherche donc encore trois renforts minimum. Les dirigeants visent un nouveau milieu de terrain, et semblent avoir trouvé leur bonheur du côté du championnat italien.