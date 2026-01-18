OM - Transfert à 5M€ : Le coup de pression qui peut tout relancer ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Branimir Mlačić attise énormément de convoitises sur le marché des transferts. L’Olympique de Marseille aimerait notamment s’attacher les services du défenseur central de 18 ans de l’Hajduk Split, mais l’Inter aurait fait des pas de géants ces dernières semaines.

Depuis le début du mercato hivernal, l’OM pense surtout à vendre. Il y a eu Robinio Vaz, qui devrait bientôt être suivi par Pol Lirola, Ulisses Garcia ou encore Neal Maupay. Mais tout le monde se demande si une recrue va vraiment arriver à Marseille, avant la fin du mois de janvier.

L’OM rêve de Branimir Mlačić Les dirigeants de l’OM auraient bien aimé s’attacher les services du nouveau crack du football croate. Cela fait plusieurs semaines déjà que le nom de Branimir Mlačić est évoqué, mais la situation ne semblait pas vraiment évoluer à l’avantage du club phocéen, notamment doublé par l’Inter.