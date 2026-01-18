Transfert annoncé à l’OM : C’est imminent !

Axel Cornic

Après Robinio Vaz, qui a récemment rejoint l’AS Roma dans le cadre d’un transfert à 25M€ bonus compris, l’Olympique de Marseille aurait l’intention de se séparer d’autres joueurs. C’est le cas de Pol Lirola, totalement sorti de la rotation de Roberto De Zerbi lors de la première partie de saison, qui devrait vraisemblablement rebondir lui aussi en Serie A.

Tout le monde s’attendait à ce que Medhi Benatia et Pablo Longoria offrent des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi. Mais c’est tout l’inverse qui se passe en ce moment ! Et ce n’est pas fini, puisque l’OM semble bel et bien vouloir dégraisser son effectif.

Nouveau départ à l’OM Ainsi, Robinio Vaz est déjà parti et un autre joueur pourrait bientôt le suivre. Il s’agit de Pol Lirola, qui à en croire les médias italiens serait dans le viseur de l’Hellas Verona. Il n’a disputé que trois rencontres de Ligue 1 avec l’OM cette saison, cumulant un maigre temps de jeu de 31 minutes au total.