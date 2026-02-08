PSG : Le «problème» avec Ousmane Dembélé qui a été «bien géré»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est bien de retour au PSG. En début de saison, le numéro 10 parisien a été écarté des terrains en raison d’une blessure gênante à la cuisse. Si l’attaquant français cherche encore à retrouver l’intégralité de ses moyens, le staff parisien estime de son côté que ce problème a été particulièrement bien géré en interne.

Auteur d’une saison 2024-2025 extraordinaire, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or en septembre 2024. Cependant, le début de saison 2025-2026 de l’international Français ne s’est pas totalement passé comme prévu… En effet, le numéro 10 du PSG a été blessé de manière assez importante à la cuisse, ce qui l’a forcément empêché de démarrer la saison sur un rythme conséquent.

Ousmane Dembélé revient petit à petit Résultat, il aura fallu attendre les dernières semaines de l’année pour retrouver un Ousmane Dembélé décisif. Alors que le PSG s’apprête à disputer les barrages de la Ligue des Champions face à l’AS Monaco, le Français reprend du poil de la bête. Auteur d’un excellent match face à Lille en championnat, Dembélé s’est également distingué avec une belle entrée face à Auxerre, mais doit encore trouver de la justesse en C1. Présent en conférence de presse ce samedi avant la réception de l’OM en championnat, Luis Enrique a concédé que les blessures de sa star avaient pu être problématiques, mais qu’elles avaient été bien gérées par le staff médical.