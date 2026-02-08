PSG : Le «problème» avec Ousmane Dembélé qui a été «bien géré»

Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé est bien de retour au PSG. En début de saison, le numéro 10 parisien a été écarté des terrains en raison d’une blessure gênante à la cuisse. Si l’attaquant français cherche encore à retrouver l’intégralité de ses moyens, le staff parisien estime de son côté que ce problème a été particulièrement bien géré en interne.
Auteur d’une saison 2024-2025 extraordinaire, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or en septembre 2024. Cependant, le début de saison 2025-2026 de l’international Français ne s’est pas totalement passé comme prévu… En effet, le numéro 10 du PSG a été blessé de manière assez importante à la cuisse, ce qui l’a forcément empêché de démarrer la saison sur un rythme conséquent.
Ousmane Dembélé revient petit à petit
Résultat, il aura fallu attendre les dernières semaines de l’année pour retrouver un Ousmane Dembélé décisif. Alors que le PSG s’apprête à disputer les barrages de la Ligue des Champions face à l’AS Monaco, le Français reprend du poil de la bête. Auteur d’un excellent match face à Lille en championnat, Dembélé s’est également distingué avec une belle entrée face à Auxerre, mais doit encore trouver de la justesse en C1. Présent en conférence de presse ce samedi avant la réception de l’OM en championnat, Luis Enrique a concédé que les blessures de sa star avaient pu être problématiques, mais qu’elles avaient été bien gérées par le staff médical.
« Le problème, c’est qu’il a eu des blessures au cours de la saison. On a bien géré le sujet »
« Chaque fois qu’Ousmane est à 100%, il est très régulier. Le problème, c’est qu’il a eu des blessures au cours de la saison. On a bien géré le sujet des blessures, on a essayé de ne pas prendre de risque, malgré le calendrier et la fatigue. Mais à chaque fois qu’Ousmane a été dans les conditions pour évoluer en tant que titulaire, il a très bien joué, il a montré que c’est un joueur différent. On est contents lorsqu’on peut profiter de lui », a ainsi confié l’entraîneur du PSG.