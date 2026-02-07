PSG : «Le contrat du siècle» pour Kylian Mbappé, «je n’étais pas d’accord»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En mai 2022, Kylian Mbappé prolongeait à prix d’or au PSG. L’attaquant français signait pour deux années, avec une en option. Si ce nouveau contrat était alors inédit dans l’histoire du football, l’ancien directeur sportif Leonardo (2011-2013 puis 2019-2022), affirmait de son côté qu’il n’avait jamais donné son accord pour la prolongation jugée démesurée du Bondynois.

Un deal historique. Convoité par le Real Madrid qui avait formulé une offre de 200M€ à l’été 2021, Kylian Mbappé avait finalement décidé de prolonger au PSG un an plus tard. En mai 2022, le Bondynois annonçait qu’il restait à Paris pour les trois (en réalité deux) saisons supplémentaires. Ayant révélé les coulisses du nouveau contrat qui attendait Mbappé au PSG, le Parisien écrivait ceci à l’époque : « Les négociations entre le PSG et le clan Mbappé ont débouché sur un contrat inédit. Le contrat du siècle, le plus gros jamais signé dans l’histoire du sport. »

« Il a eu des conditions pour rester et je n’étais pas d’accord » Mais ce contrat démesuré a fait jaser en interne. Revenu au PSG en tant que directeur sportif en 2019, Leonardo n’a jamais validé une telle opération, comme le Brésilien l’a confirmé au micro de RMC en 2025. « Quand il a renouvelé son contrat, il a eu des conditions pour rester et je n’étais pas d’accord. Je ne pouvais pas rester. Il y a eu des choix. J’aurais dit non avant. Entre le Qatar et moi, il n’y a jamais eu de problème », déclarait ainsi l’ancien milieu de terrain, avant de poursuivre.