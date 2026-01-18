Mercato - OM : Le prochain transfert est confirmé !

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, qui l’a utilisé seulement trois fois cette saison, Pol Lirola s’apprête à quitter l’OM. Le latéral droit âgé de 28 ans va retourner en Serie A et s’engager avec l’Hellas Vérone. Une opération qui ne rapportera rien au club marseillais, avec lequel l’Espagnol va résilier son contrat.
Prêté par la Fiorentina en janvier 2021, avant d’être recruté définitivement six mois plus tard contre 13M€, Pol Lirola est sur le point de quitter l’OM, pour de bon cette fois-ci. Alors qu’il n’a disputé que trois petites rencontres cette saison, l’Espagnol va retourner en Serie A, où il est déjà passé par la Juventus, Sassuolo et Frosinone.
Lirola va bien s’engager avec l’Hellas Vérone
En effet, comme révélé par Gianluca Di Marzio, Pol Lirola va rejoindre l’Hellas Vérone. Foot Mercato précisait qu’il devrait s’agir d’un transfert libre, ce que confirme Fabrizio Romano. Le latéral droit âgé de 28 ans va donc résilier son contrat avec l’OM, qui court jusqu’en juin 2026, avant de s’engager avec le club italien.
Abdelli première recrue de l’hiver ?
Après avoir vendu Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome contre 25M€, l’OM est donc en passe d’enregistrer un deuxième départ cet hiver. En ce qui cocnerne les arrivées, les discussions se poursuivent avec Angers pour Himad Abdelli (26 ans), avec lequel un accord contractuel a déjà été trouvé.