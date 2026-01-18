Mercato - OM : Le prochain transfert est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, qui l’a utilisé seulement trois fois cette saison, Pol Lirola s’apprête à quitter l’OM. Le latéral droit âgé de 28 ans va retourner en Serie A et s’engager avec l’Hellas Vérone. Une opération qui ne rapportera rien au club marseillais, avec lequel l’Espagnol va résilier son contrat.

Prêté par la Fiorentina en janvier 2021, avant d’être recruté définitivement six mois plus tard contre 13M€, Pol Lirola est sur le point de quitter l’OM, pour de bon cette fois-ci. Alors qu’il n’a disputé que trois petites rencontres cette saison, l’Espagnol va retourner en Serie A, où il est déjà passé par la Juventus, Sassuolo et Frosinone.

Lirola va bien s’engager avec l’Hellas Vérone En effet, comme révélé par Gianluca Di Marzio, Pol Lirola va rejoindre l’Hellas Vérone. Foot Mercato précisait qu’il devrait s’agir d’un transfert libre, ce que confirme Fabrizio Romano. Le latéral droit âgé de 28 ans va donc résilier son contrat avec l’OM, qui court jusqu’en juin 2026, avant de s’engager avec le club italien.