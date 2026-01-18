Mercato - PSG : Le remplaçant d’Achraf Hakimi enfin trouvé ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a fait le choix de très peu recruter depuis sa victoire en Ligue des Champions, avec Luis Enrique qui souhaite garder un groupe intact. Mais ça peut créer quelques problèmes à certains postes pas très fournis comme celui de latéral droit, grandement fragilisé cet hiver par la blessure d’Achraf Hakimi.

Habitué à beaucoup recruter à chaque session de mercato, le PSG a radicalement changé de politique. Mais ce n’est pas forcément une bonne chose, puisqu’on a vu ces derniers mois que l’effectif est en déficit à certains postes importants.

Un nouveau latéral droit ? L’exemple parfait est celui de latéral droit. Si Warren Zaïre-Emery a montré des belles choses dans un rôle qui ne lui est pas familier, Achraf Hakimi reste le seul véritable spécialiste. Et la star marocaine n’est pas une assurance tous risques, puisque sa blessure a clairement fragilisé le PSG.