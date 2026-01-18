OM : La grosse annonce de De Zerbi pour le mercato !

Interrogé sur Himad Abdelli, avec lequel l’OM a un accord contractuel, après la victoire face à Angers (2-5), Roberto De Zerbi n’a pas souhaité confirmer l’éventuelle arrivée du milieu de terrain âgé de 26 ans. Plus largement en ce qui concerne le mercato, le technicien italien n’a pas fermé la porte à des renforts, dont il estime en revanche ne pas avoir besoin quand son équipe joue de la sorte.
À quatre jours de la réception de Liverpool en Ligue des champions, l’OM s’est offert une large succès sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir. Une rencontre à laquelle Himad Abdelli (26 ans) n’a pas participé, l’international algérien (8 sélections) étant sur le départ et ayant justement un accord avec Marseille.
« Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe »
« Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe, ce n’est pas mon joueur. Je ne sais pas si on va le faire. Ce qui est sûr, c’est qu’il est très fort, comme beaucoup de joueurs d’Angers », a répondu Roberto De Zerbi quand il a été interrogé sur Himad Abdelli au micro de Ligue 1+, avant de poursuivre à propos du mercato.
« Quand on fait des matchs comme ceux-ci, on n’a pas forcément besoin d’aller chercher de nouveaux joueurs »
« Le mercato est le travail de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Quand je dis que j’ai des bons joueurs, je suis content quand on me ramène des joueurs encore meilleurs », a ajouté l’entraîneur de l’OM. « J’espère que l’on jouera toujours comme ça. J’ai dit à Pablo que, quand on fait des matchs comme ceux-ci, si tout le monde joue comme ça, on n’a pas forcément besoin d’aller chercher de nouveaux joueurs. »