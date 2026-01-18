OM : La grosse annonce de De Zerbi pour le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Interrogé sur Himad Abdelli, avec lequel l’OM a un accord contractuel, après la victoire face à Angers (2-5), Roberto De Zerbi n’a pas souhaité confirmer l’éventuelle arrivée du milieu de terrain âgé de 26 ans. Plus largement en ce qui concerne le mercato, le technicien italien n’a pas fermé la porte à des renforts, dont il estime en revanche ne pas avoir besoin quand son équipe joue de la sorte.

À quatre jours de la réception de Liverpool en Ligue des champions, l’OM s’est offert une large succès sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir. Une rencontre à laquelle Himad Abdelli (26 ans) n’a pas participé, l’international algérien (8 sélections) étant sur le départ et ayant justement un accord avec Marseille.

« Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe » « Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe, ce n’est pas mon joueur. Je ne sais pas si on va le faire. Ce qui est sûr, c’est qu’il est très fort, comme beaucoup de joueurs d’Angers », a répondu Roberto De Zerbi quand il a été interrogé sur Himad Abdelli au micro de Ligue 1+, avant de poursuivre à propos du mercato.