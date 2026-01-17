Transfert à l’OM : La réunion secrète !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord a déjà été trouvé avec Himad Abdelli, l’OM a formulé une offre de 2M€ plus des bonus à Angers afin de racheter les six derniers mois de contrat de l’international algérien. Une offre refusée par la direction d’Angers, avec laquelle les échanges ont continué vendredi et se poursuivront de vive voix ce samedi.

Après avoir vendu Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome pour 25M€, l’OM travaille sur l’arrivée de sa première recrue du mercato hivernal. Il pourrait s’agir d’Himad Abdelli, en fin de contrat avec Angers et qui a déjà donné son accord à Marseille, alors que l’OL était également intéressé.

Les échanges se poursuivront ce samedi entre l’OM et Angers L’OM a fait une offre de 2M€ plus des bonus afin de recruter l’international algérien (8 sélections) dès maintenant mais, comme indiqué par L’Equipe, elle a été refusée par Angers. Les discussions entre les deux parties se poursuivront ce samedi de vive voix, alors que Marseille se déplace sur la pelouse du SCO pour le compte de la 18e journée de Ligue 1.