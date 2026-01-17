L’OM trouve un accord : L’annonce officielle pour ce joueur !

L’Olympique de Marseille souhaite enrôler Himad Abdelli dès cet hiver, un accord ayant été trouvé entre les deux parties. Medhi Benatia doit désormais en faire de même avec Angers, qui ne compte pas lâcher si facilement son milieu offensif argentin. En attendant, le joueur est absent du groupe qui affronte justement l’OM ce samedi.
Après le départ de Robinio Vaz vers l’AS Rome pour 25M€, l’OM souhaite accélérer dans le sens des arrivées et cible Himad Abdelli, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat. Mais pour enrôler l’Algérien dès cet hiver, Medhi Benatia doit trouver un accord avec Angers, ce qui n’est pas gagné. « Si les conditions étaient réunies, il ne serait plus là. Alors que ce matin, il s'entraînait et il était en pleine forme. Donc non, elles ne doivent pas être réunies encore, confiait jeudi Laurent Boissier, directeur du SCO, interrogé par RMC. S’ils font les choses comme il faut, oui, elles seront réunies. S'ils ne le font pas, je garderai mon joueur ».
Angers sans Abdelli face à l’OM
Hasard du calendrier, Angers reçoit justement l’OM ce samedi (21h05), une rencontre à laquelle ne va pas participer Himad Abdelli. Le SCO a officialisé l’absence de son joueur, disposant déjà d’un accord avec la formation phocéenne. Un dossier sur lequel s’était prononcé Alexandre Dujeux en conférence de presse.
« Abdelli est sollicité par le club de ses rêves, il a envie d’y aller"
« C’est très particulier, comme vous l’avez dit, a reconnu l’entraîneur du SCO, rapporté par Le Phocéen. Lui est sollicité par le club de ses rêves, il a envie d’y aller. Après, il faut encore que les clubs se mettent d’accord, et ça, c’est toujours la première des choses. Forcément, ce n’est pas évident. Il s’entraîne avec nous, mais mentalement, ce n’est pas simple. On en a discuté ensemble, et même pour lui, ce n’est vraiment pas évident. On verra ce qui se passe d’ici là, mais c’est un cas très particulier qui demande réflexion. »