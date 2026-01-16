Kylian Mbappé lâché à l'étranger : Il va voir ailleurs !

Alexis Brunet

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick a décidé de quitter le Real Madrid cet hiver pour rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt. L’arrivée du Brésilien a eu des conséquences, car cela a entraîné le départ de Martin Satriano, qui va s’engager avec Getafe sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Cette saison, Kylian Mbappé ne laisse que des miettes au Real Madrid. Le Français joue presque tous les matchs et il est donc difficile de le déloger. Un constat qui a donc poussé Endrick à quitter le club espagnol et à rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt sec de six mois.

Paulo Fonseca confirme le départ de Satriano L’arrivée d’Endrick devrait permettre à l’OL de réaliser une seconde partie de saison plus aboutie offensivement, mais elle a surtout entraîné le départ de Martin Satriano. Comme l’a confié Paulo Fonseca en conférence de presse, l’attaquant va rejoindre Getafe sous la forme d’un prêt. « À part Rachid Ghezzal (adducteurs), tous les joueurs sont prêts. Malick Fofana devrait recommencer le prochain mois. Ce sera plus long pour Ernest Nuamah. Martin (Satriano) est à Getafe. Vous avez tous vu ce qu’il se dit sur lui. Avec l’arrivée d’Endrick, il aurait eu moins d’opportunités. Cette option convient au joueur, mais aussi au club. »