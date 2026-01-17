Transfert à 0€ : L’OM fait un cadeau sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se séparer lors de cette période de mercato, Pol Lirola devrait retourner un Serie A. Un accord en ce sens a été trouvé avec l’Hellas Vérone. Le latéral droit âgé de 28 ans devrait quitter Marseille libre, à six mois de la fin de son contrat.

L’OM semble avoir trouvé une porte de sortie à l’un de ses indésirables. Arrivé en 2021 et prêté à Elche lors de l’exercice 2022-2023, puis à Frosinone en 2023-2024, Pol Lirola est sur le départ et d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, il va rejoindre l’Hellas Vérone.

Lirola devrait quitter l’OM libre En effet, un accord a été trouvé avec l’OM dans l’optique d’un transfert définitif du latéral droit âgé de 28 ans. Ce que confirme Foot Mercato, précisant qu’il devrait partir libre. Pol Lirola n’a plus que six mois de contrat et cela permettra à Marseille d’au moins économiser son salaire sur cette période.