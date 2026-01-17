Accord trouvé : L’OM boucle un nouveau transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir bouclé la vente de Robinio Vaz à l’AS Rome contre 25M€, l’OM semble avoir trouvé une porte de sortie à l’un de ses joueurs indésirables. À six mois de la fin de son contrat, Pol Lirola devrait retourner en Italie incessamment sous peu, l’Hellas Vérone ayant trouvé un accord avec Marseille pour son transfert.

Alors que les négociations se poursuivent avec Angers dans l’optique d’une arrivée d’Himad Abdelli (26 ans), l’OM pourrait très bientôt annoncer sa deuxième vente de l’hiver 2026. Jeudi, Marseille et l’AS Rome ont officialisé le transfert de Robinio Vaz (18 ans), estimé à 25M€ bonus compris, et le prochain à s’en aller pourrait être Pol Lirola.

Lirola vers un retour en Serie A Le latéral droit âgé de 28 ans n’a participé qu’à trois petites rencontres en Ligue 1 cette saison, la dernière en date remontant au 1er novembre dernier. D’autant plus que Pol Lirola est en fin de contrat et d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, il devrait rejoindre l’Hellas Vérone.