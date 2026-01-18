Mercato : C'est terminé, il va signer au PSG !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Fabian Ruiz ne devrait pas faire ses valises de si tôt. En effet, le club de la capitale aurait bouclé la prolongation de son milieu de terrain espagnol, qui devrait étendre son bail de deux saisons, soit jusqu'en 2029.
Tombé sous le charme de Fabian Ruiz, le PSG a fait le nécessaire pour finaliser son transfert. En effet, les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 22,5M€ pour arracher l'international espagnol au Napoli lors de l'été 2022.
Le PSG a bouclé la prolongation de Fabian Ruiz
Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Fabian Ruiz a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Pour ne pas voir son numéro 8 prendre le large dans un avenir proche, la direction du PSG aurait décidé de le faire rempiler.
PSG : Fabian Ruiz va rempiler jusqu'en 2029
Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte X, le PSG aurait d'ores et déjà bouclé la prolongation de Fabian Ruiz. A en croire le journaliste italien, le milieu de terrain de 29 ans devrait se réengager avec le club de la capitale, et ce, jusqu'au 30 juin 2029. Reste à savoir quand l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi officialisera la nouvelle signature de Fabian Ruiz.