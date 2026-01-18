Mercato : C'est terminé, il va signer au PSG !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Fabian Ruiz ne devrait pas faire ses valises de si tôt. En effet, le club de la capitale aurait bouclé la prolongation de son milieu de terrain espagnol, qui devrait étendre son bail de deux saisons, soit jusqu'en 2029.

Tombé sous le charme de Fabian Ruiz, le PSG a fait le nécessaire pour finaliser son transfert. En effet, les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 22,5M€ pour arracher l'international espagnol au Napoli lors de l'été 2022.

Le PSG a bouclé la prolongation de Fabian Ruiz Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Fabian Ruiz a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027. Pour ne pas voir son numéro 8 prendre le large dans un avenir proche, la direction du PSG aurait décidé de le faire rempiler.