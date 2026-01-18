Achraf Hakimi : Le rendez-vous qui va diviser le PSG !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Maroc et le Sénégal vont se disputer la finale de la CAN 2025. Une rencontre qui sera particulière pour le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, puisque Achraf Hakimi va se frotter à Ibrahim Mbaye. Reste à savoir lequel d'entre eux rentrera à Paris avec la couronne de champion d'Afrique.

Lancée le 21 décembre dernier, la Coupe d'Afrique des Nations va prendre fin ce dimanche soir. En effet, la finale est programmée à 20 heures au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.

CAN 2025 : Le Maroc affronte le Sénégal en finale La finale de la CAN 2025 opposera le Maroc et le Sénégal. Pour se hisser jusque-là, les Lions de l'Atlas ont fait tomber à la fois la Tanzanie, le Cameroun et le Nigeria lors de la phase à éliminations directes. De leur côté, les Lions de la Teranga ont éliminé le Soudan, le Mali et l'Egypte.