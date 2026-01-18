Un «génie» au PSG, la grande annonce en direct !

Vendredi soir, le PSG s'est facilement imposé à domicile face au LOSC (3-0). Une victoire obtenue grâce à un très grand Ousmane Dembélé. Auteur d'un doublé, le Ballon d’Or a d’ailleurs inscrit un but magnifique, un lob qui a depuis fait le tour des réseaux sociaux. La réalisation du numéro 10 du PSG est à couper le souffle et le « génie » de Dembélé a été souligné par Rio Mavuba.
Au cours des derniers mois, on s’inquiétait du niveau d’Ousmane Dembélé, embêté par les blessures. Mais voilà que le numéro 10 du PSG, lui le Ballon d’Or, n’a rien perdu de son talent. Il a pu le montrer ce vendredi soir face au LOSC. Auteur d’un doublé, Dembélé a impressionné tout le monde avec un but exceptionnel, conclu d’un lob magnifique.
« C’est vraiment un véritable chef d’oeuvre »
Sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba a réagi à cette réalisation remarquable d’Ousmane Dembélé. C’est ainsi qu’il a confié à propos du joueur du PSG : « Vendredi, au Parc, on a pu vivre cet enchainement technique exceptionnel de Dembélé. Surtout cette dernière touche. C’est vraiment du génie. On le voit, il ne regarde même plus le but. C’est exceptionnel. C’est vraiment un véritable chef d’oeuvre ».
« Un but incroyable d'un joueur différent »
A propos de ce but d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique faisait lui savoir après la victoire du PSG : « Un but incroyable d'un joueur différent. C'est un but que peu de joueurs peuvent marquer. Plus qu'un but de joueur professionnel, c'est un but de Playstation, quand tu prends tous les boutons et que tu les fais tous en même temps. Je sais que tout le monde aime ce type de buts, moi aussi ».