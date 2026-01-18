Un «génie» au PSG, la grande annonce en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi soir, le PSG s'est facilement imposé à domicile face au LOSC (3-0). Une victoire obtenue grâce à un très grand Ousmane Dembélé. Auteur d'un doublé, le Ballon d’Or a d’ailleurs inscrit un but magnifique, un lob qui a depuis fait le tour des réseaux sociaux. La réalisation du numéro 10 du PSG est à couper le souffle et le « génie » de Dembélé a été souligné par Rio Mavuba.

Au cours des derniers mois, on s’inquiétait du niveau d’Ousmane Dembélé, embêté par les blessures. Mais voilà que le numéro 10 du PSG, lui le Ballon d’Or, n’a rien perdu de son talent. Il a pu le montrer ce vendredi soir face au LOSC. Auteur d’un doublé, Dembélé a impressionné tout le monde avec un but exceptionnel, conclu d’un lob magnifique.

« C’est vraiment un véritable chef d’oeuvre » Sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba a réagi à cette réalisation remarquable d’Ousmane Dembélé. C’est ainsi qu’il a confié à propos du joueur du PSG : « Vendredi, au Parc, on a pu vivre cet enchainement technique exceptionnel de Dembélé. Surtout cette dernière touche. C’est vraiment du génie. On le voit, il ne regarde même plus le but. C’est exceptionnel. C’est vraiment un véritable chef d’oeuvre ».