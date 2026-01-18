Transfert à 40M€ : Le PSG victime d'une trahison ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Kang-In Lee pourrait faire ses valises avant la fin de ce mercato hivernal. Selon la presse espagnole, l'international sud-coréen serait sur les tablettes de l'Atlético de Madrid. Si le PSG souhaite le prolonger, Kang-In Lee pourrait tout de même se laisser tenter par l'idée de signer chez les Colchoneros.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Kang-In Lee pourrait faire ses valises cet hiver. D'après les indiscrétions d'AS, le numéro 19 de Luis Enrique serait la priorité offensive de l'Atlético de Madrid en cette période de mercato. Toutefois, le PSG ne voudrait pas se séparer de Kang-In Lee.

Mercato : Le PSG veut prolonger Kang-In Lee A en croire AS, le PSG refuserait de céder Kang-In Lee lors de cette fenêtre de transferts. D'ailleurs, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aimerait prolonger l'international sud-coréen, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2028. Mais quelle est la position de Kang-In Lee ?