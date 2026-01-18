PSG - Mbappé : La masterclass de Dembélé !

Amadou Diawara

Lors de l'intersaison 2023, le PSG s'est offert les services de Luis Enrique, puis d'Ousmane Dembélé. Véritable chef d'orchestre du coach espagnol, le numéro 10 parisien est également son meilleur buteur. En effet, Ousmane Dembélé est le joueur le plus prolifique sous l'ère Luis Enrique, devant Kylian Mbappé et Gonçalo Ramos.

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Dans la foulée, le club de la capitale s'est offert les services d'Ousmane Dembélé, arrivé en provenance du FC Barcelone pour une somme proche de 50M€.

