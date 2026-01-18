OM : C’est de la pure folie pour ce transfert !

Axel Cornic

Agé de seulement 18 ans, Branimir Mlačić fait énormément parler de lui en ce mercato hivernal. Le défenseur central se retrouve au centre d’énormes convoitises et c’est notamment le cas de l’Olympique de Marseille, qui semble vouloir continuer à se renforcer au poste de défenseur central après les nombreuses recrues arrivées l’été dernier.

Dans la douzaine de recrues arrivée lors du mercato estival 2025, on compte pas mal de défenseurs avec notamment Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Facundo Medina. Mais l’OM ne semble pas être rassasié, puisque Medhi Benatia et Pablo Longoria souhaiteraient encore recruter dans ce secteur de jeu.

Un nouveau défenseur à l’OM Cela fait plusieurs semaines déjà que l’on parle d’un intérêt prononcé de l’OM pour Branimir Mlačić, la nouvelle pépite du football croate. Titulaire à l’Hajduk Split à seulement 18 ans, le défenseur central pourrait faire le grand saut vers un gros club européen en ce mercato hivernal. Mais son avenir semble s’être transformé en un véritable feuilleton, où on ne sait plus où donner de la tête.