PSG : L'erreur qui coûte cher avec Hakimi...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé début novembre avec le PSG, Achraf Hakimi a tout fait pour revenir pour disputer la CAN avec le Maroc. Le pays avait tout misé sur cette édition comme elle se déroulait au Maroc mais dimanche soir, les Lions de l'Atlas ont perdu face au Sénégal dans une finale totalement renversante. Au cours du tournoi, le défenseur parisien n'a pas démontré un niveau exceptionnel...

En faisant tout pour faire son retour le plus rapidement possible, Achraf Hakimi a pu disputer les matches importants de la compétition. Le capitaine n'a toutefois pas réussi à mener les siens vers la victoire finale, la faute à un retour peut-être trop précipité selon Maxime Chanot.

Hakimi de retour avec le Maroc, l'erreur dénoncée Achraf Hakimi ne voulait pas manquer la CAN. Le défenseur a tout fait pour revenir le plus vite possible mais durant la compétition, il n'a pas pu retrouver son niveau de jeu. « Pour moi, le cas Hakimi, c’est la preuve qu’il ne faut jamais prendre un joueur qui arrive blessé en grande compétition. On l'a vu maintes et maintes fois. C'est un joueur qui a couru après sa meilleure forme pendant toute la compétition et il ne l'a toujours pas trouvée arrivé en finale » explique Maxime Chanot dans l'After Foot de RMC.