Le clan Donnarumma lâche une bombe au PSG !

A une semaine de la fermeture du mercato, le PSG n'a toujours pas trouvé de solution pour Gianluigi Donnarumma dont le départ se fait toujours attendre. Et visiblement, l'entourage du portier italien ne semble pas pressé à l'idée de partir et menace même de rester jusqu'en janvier.

Bien que son avenir au PSG soit désormais totalement bouché par l'arrivée de Lucas Chevalier, installé comme titulaire dans les buts parisiens par Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas trouvé de porte de sortie. Une situation qui commence à devenir compliquée.

Donnarumma prêt à rester jusqu'en janvier au PSG ? D'autant plus qu'au sein de l'entourage de Gianluigi Donnarumma, on ne semble pas pressé de trouver une solution. « Il est prêt à rester jusqu'en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant », déclare une source proche du portier italien dans les colonnes de L'EQUIPE.